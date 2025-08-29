Школа № 30 торжественно открыта после капитального ремонта

Сегодня в Абакане торжественно открыли школу № 30 после капитального ремонта. Фасад старинного трёхэтажного школьного корпуса, построенного ещё в 1957-м, теперь сияет свежестью. История школы № 30 города Абакана насчитывает уже без малого 100 лет: железнодорожная начальная школа была открыта на станции Абакан в 1926 году. Обновлённое здание, современная образовательная среда, созданная здесь в ходе капитального ремонта, – это своеобразная награда школе в честь её славного векового пути!

Полностью преобразить школу помог национальный проект «Образование», который затем был расширен в нацпроект «Молодёжь и дети». Глава города Абакана Алексей Лемин, поздравляя коллектив с завершением двухлетнего капремонта, отметил:

– Я всех поздравляю с долгожданным событием, особенно – 516 учеников, их родителей и педагогический коллектив – 43 человека, кто начинает свой учебный год в родных обновлённых стенах. До этого их временно приняла школа № 2, за что им большое спасибо! Для Абакана это вторая капитально отремонтированная школа, первой была школа № 3 в прошлом году. Всего на капитальный ремонт школы № 30 затрачено 115 миллионов рублей, основная нагрузка, традиционно, средства федерального бюджета – 85 миллионов рублей, 5 миллионов рублей были добавлены из республиканского бюджета, из городского бюджета мы были вынуждены добавить 24,5 миллиона рублей. Когда ученики и родители придут в школу, они её не узнают, это практически новое здание! Откапиталено всё! Всё очистили до кирпича и сделали заново, сделали очень качественно, с опережением срока! Всех поздравляю!

Работы, действительно, проводились качественно и своевременно: отремонтированы фасады, кровля, заменены окна, двери, балки перекрытий, инженерные системы отопления, водоснабжения, вентиляции и освещения, устроены новые полы, выполнены современные отделочные работы.

Исторический облик основного здания, построенного в 1957 году, сохранён, несмотря на значительное обновление интерьера. Предметные кабинеты, спортзал, актовый зал, буфет и библиотека теперь оснащены современной мебелью, оборудованием и техникой. Теперь наши школьники смогут заниматься спортом на современном оборудовании, а учителя – проводить увлекательные занятия с использованием интерактивных технологий.

Одним из самых трогательных моментов открытия школы стал рассказ Веры Кузьминичны Власовой, которая 15 лет в своё время была директором школы. На её долю выпало сложнейшее время руководства школой, в том числе – и пожары, и прорывы коммуникаций, и первое оснащение кабинета информатики, и сейчас Вера Кузьминична убеждена – школа получила не просто обновление, школа получила вторую жизнь:

– То, сколько всего было сделано, сколько всего вложено в нашу родную школу, – это очень дорого для всех нас! Андрей Александрович Колоухов – мой ученик, мой выпускник, и я им очень горжусь: очень достойный руководитель.

После экскурсии по школе почётные гости оставили свои цифровые пожелания будущим поколениям учителей и учеников. Школа оснащена современными средствами обучения и воспитания за счет средств программы в сумме 8 млн 673 тыс. руб. и дополнительно за счёт средств городского бюджета в сумме 1 млн 543 тыс. руб. На эти средства приобретены мебель в предметные кабинеты, кресла в актовый зал, интерактивное оборудование, оборудование буфетной, средства затемнения окон, стенды, оборудование спортивного зала.

После экскурсии Алексей Лемин пообещал, что школьный двор будет приведён в порядок на следующий год:

– Эта школа – одна из самых старых, здание школы – 1957 года, совсем скоро зданию будет 70 лет. Есть здания школ, которым и за 80 лет, практически ровесники нашего города. проблема везде одинаковая: после демонтажных работ выявляются скрытые дефекты, как правило, дефекты несущих конструкций. В таком виде, конечно же, мы оставить школы не можем, потому что речь о безопасности детей. Вынуждены усиливать стены, балки, это необходимо. Нацпроект по капитальным ремонтам – замечательный, посмотрите, школа – совершенно новая. К сожалению, школьный двор в проект не входит, и это уже – зона ответственности региональных и муниципальных властей, и мы будем это выполнять на следующий год. у нас родилась такая идея: сделать специальную программу, которая распространялась бы на все школы Хакасии.

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заверил, что проект будет продолжен и, по возможности, расширен:

– Нацпроект реализуется по поручению Президента России. В этом году мы ремонтируем по данной программе пять школ, три из которых – в Абакане. 30 школу сдали первую в республике, наши передовики. Конечно, программа будет продолжена, и на следующие годы у нас также уже попал целый ряд объектов по всей республике. При малейшей возможности постараемся количество школ, которые попадут под капремонт, расширять. То же самое касается и детских садов. Хочу пожелать педагогическому коллективу двигаться вперёд, благодарных учеников, творческих успехов, а ребятам – чтобы они всегда с радостью шли в школу, получали новые знания, заводили дружбу, развивались и двигались вперёд!

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол поблагодарил директора школы за сохранение духа школы, её истории:

– Сегодня государство предоставляет очень широкие возможности для повышения качества образования, и это как раз пример того, как важно участвовать в федеральной программе. За то, что при ремонте удалось сохранить историческую атмосферу школы, большое спасибо директору школы, который активно принимал участие в корректировке концепции дизайна. У школы № 30 – богатая история, и эту историю, атмосферу удалось сохранить, и здесь будет очень приятно и учить, и учиться.

Директор школы Андрей Колоухов провёл экскурсию для гостей и поблагодарил всех за обновление школы:

– Наши стены влияют на нас, как мы учим, как мы учимся, и мы очень рады вернуться домой. Мы долго здесь отсутствовали, и впечатления коллег от школы – радость! Капитальный ремонт завершён, и мы, действительно, открываем новую страницу нашей школьной летописи. Спасибо всем, кто решениями и трудом приближал этот день: Администрации города Абакана, Правительству Республики Хакасия, Министерству образования и науки республики Хакасия, руководству общества с ограниченной ответственностью «Агростройсервис»! Спасибо строителям, что удалось сохранить исторический фасад, и теперь здание нашей школы является настоящим украшением города!

Благодарственным письмом Правительства Республики Хакасия отмечены директор школы № 30 Андрей Александрович Колоухов, Наталья Геннадьевна Верпета, директор школы № 2, Евгений Викторович Бабухов, директор ООО «Енисейстройсервис».

Благодарственным письмом Администрации города Абакан за высокий профессионализм и большой личный вклад в эффективное решение производственных задач в ходе работ по капитальному ремонту школы отмечены:

Руслан Сергеевич Ерофеев, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Агростройсервис»;

Сергей Борисович Орленко, производитель работ Общества с ограниченной ответственностью «Агростройсервис»;

Антон Сергеевич Журавлёв, директор Общества с ограниченной ответственностью «Контроль».

Школа снова открыта для учеников, готовых совершить великое путешествие познания мира вокруг себя, раскрывающих тайны науки и искусства. Здесь началась новая глава истории учебного заведения, страницы которой будут заполняться успехами и победами будущих поколений талантливых учеников и преданных своему делу преподавателей. Так пусть эта прекрасная книга знаний и открытий, полной света, тепла и доброты, эта летопись истории школы № 30 будет продолжена в новых красках!