Финальный «Бульвар выходного дня» 31 августа начнётся в 14:00!

Летний проект «Бульвар выходного дня» в Абакане завершится 31 августа. В этот день УКМиС Администрации города Абакана в Черногорском парке устраивает тематическое воскресенье с Владимиром Татлиным и посвящает его новым идеям и творческому гению. Начнётся «Бульвар» в 14:00 с награждения победителей Открытого городского детского художественного конкурса набросков «Бульвар выходного дня» и Городского конкурса сувенирной продукции «Бульварный сувенир Абакана» и танцевальных сюрпризов на Летней эстраде.

В этот день с 15:00 на большой сцене – гала-концерт «Голос города», выступления Хип-хоп команды «FREE MOVE» Абаканского Дворца Молодёжи, в 19:50 – выступление шоу-команды «Эпицентр».

На Летней эстраде после награждения – вокалисты и ансамбли, музыкально-поэтическая программа Дома литераторов, барды и мастер-класс Латины. Кстати, не пропустите здесь великолепное выступление лицейской популярной и талантливой группы «Papa Band»!

Любителей активно двигаться приглашают в «Танцевальное пространство N»: здесь с 16:00 перформансы от танцклуба «Движение», Zumba Gold от Милы Дульцевой и YEVOLATIN с Евгенией Никитиной: выражайте свои эмоции через движение тела!

На «Парадном бульваре» приглашают на экскурсии в мир авангарда и истории, узнать о легендарном художнике-конструктивисте, пройти квесты «Юный археолог» и «По следам Мессершмидта», создать свои арт-объекты и роботов на мастер-классах.

В мастерских на «Бульваре» можно воплотить любые творческие фантазии: сделайте оригинальную свечу или декоративную фигурку из эпоксидной смолы, исполните мечту ребёнка, научив его создавать красивые предметы из глины или заниматься бумажным творчеством.

На Цветном бульваре вы сможете изучить тонкости ухода за домашними цветами и потом сами превратите ваши балконы и окна в чудесные зелёные уголки.

Конечно же, обязательно загляните к ремесленникам на «Гостиный двор», в финальный день «Бульвара» наверняка будут уникальные вещицы и сувениры!

Присоединяйтесь к нашему празднику, наполненному радостью, весельем и творчеством, став частью той самой истории, которую рассказывает художественный воздух родного Абакана. Пусть солнце последнего дня лета озарит вас новыми идеями и вдохновит на творческие свершения грядущей осени!

0+

