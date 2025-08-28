Вакцинация против гриппа: важный шаг к здоровью горожан

Забота о своём здоровье является важным аспектом современной жизни. Прививка от гриппа помогает предотвратить развитие заболевания и значительно снижает риск осложнений. Регулярная иммунизация позволяет создать коллективный иммунитет и защитить себя и окружающих от вирусных инфекций. Работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники не болели, хорошо себя чувствовали и находились на рабочих местах, и с каждым годом коллективные заявки на прививочные кампании становятся более востребованными. Сегодня в Администрации города Абакана поставили себе прививку от гриппа более 50 сотрудников.

Заместитель Главы города Абакана по социальным вопросам Татьяна Карташова уверена, что прививку против гриппа должны ставить все:

– Традиционно перед началом эпидсезона, в августе – начале сентября, Абакан активно участвует в вакцинации и профилактике сезонных заболеваний, таких, как грипп. План по охвату населения Абакана – 75 тысяч человек. Первая партия вакцины поступила, и, конечно, все работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники были на рабочих местах в полном здравии, и организуют массовые прививочные кампании. Сегодня в Администрации города Абакана более 50 наших сотрудников получат прививку от гриппа. Коллективы могут подать заявку в абаканскую поликлинику, и тогда команда специалистов выезжает на предприятие, в организацию, людям так намного удобнее. Кроме того, во всех пунктах поликлиник города и в центральной поликлинике есть прививочные кабинеты. Часы работы можно посмотреть на сайте «Абаканской межрайонной клинической больницы». Конечно, мы заботимся о здоровье и абаканских детей. 22 тысячи детей, которые у нас находятся в общеобразовательных организациях, будут привиты. Сейчас составляются списки, и с первого сентября медики на базе школ будут ставить прививки ребятам. Дошкольники тоже получат прививки, по плану – более 7 тысяч детей. Естественно, тем, у кого есть официальный медицинский отвод, прививка не ставится. Мы очень рекомендуем прививаться всем, потому что даже такое заболевание, как грипп, может привести к тяжёлым последствиям. Для нас очень важно, чтобы здоровье наших горожан было крепким, чтобы жители соблюдали все меры предосторожности и были здоровы и счастливы!

Чем больше людей вакцинировано, тем меньше вероятность передачи вируса другим. Это особенно важно для защиты тех, кто не может прививаться по медицинским показаниям или имеет ослабленный иммунитет. Оптимальное время для вакцинации – начало осени (сентябрь-октябрь). Это связано с тем, что иммунитет формируется примерно две-три недели после прививки, и вакцина должна успеть начать действовать до начала сезона простуд и гриппа.

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин призывает всех абаканцев сделать прививку от гриппа своевременно:

– Всегда медики и продвинутые в медицинском отношении граждане приветствуют прививочную кампанию против гриппа и призывают своих сограждан своевременно вакцинироваться. Вакцинация – это процесс, когда мы фактически по своему желанию готовим свой организм к эпидсезону. В последнее время мы всё реже слышим о тех страшных осложнениях, которые были в прежние годы. В основном, осложнениям подвержены люди старшего поколения и дети младшего возраста. После прививки возможно небольшое кратковременное повышение температуры и зуд в месте инъекции. Эти симптомы обычно проходят самостоятельно в течение 1-2 дней. Я призываю всех граждан своевременно позаботиться о своём здоровье и сделать прививку от гриппа! Помните, что вакцинация – это вклад в ваше здоровье и благополучие. Защитите себя и своих близких, ведь профилактика всегда лучше лечения!