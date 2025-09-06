Абакан готовится к проведению Дня здоровья

13 сентября Парк Культуры и Отдыха Абакана вновь будет встречать любителей туризма и здорового образа жизни. Здесь 13 сентября пройдёт традиционный для нашего города День здоровья. Сегодня в Администрации города Абакана на организационном комитете ответственные за программу, комфорт и безопасность руководители различных направлений обсудили подготовку к празднику.

Заместитель начальника комитета физической культуры и спорта УКМиС Администрации города Абакана Сергей Филимонов уточнил:

– На Дне здоровья будут работать две основные локации: на футбольном поле спорткомплекса пройдёт спартакиада муниципальных предприятий и организаций, а на спортивной площадке в районе первого моста будут организованы туристское многоборье, конкурс по баскетболу «Меткий бросок» и соревнования по кёрлингу. Праздник начнётся в 10:00 со старта спартакиады и городских соревнований по спортивному туризму. В 11:00 пройдёт финальный забег «Стартуют все», а в 12:00 мы ждём всех гостей праздника на торжественном открытии, которое пройдёт на футбольном поле. Визитной карточкой праздника остаётся полюбившийся горожанам конкурс бивуаков, они разместятся на полянах справа от первого моста. Сюда мы приглашаем коллективы, организации и компании друзей из жилых районов города. Нужно продумать оформление своего бивуака, где обязательными являются установка палатки и организация места приёма пищи. Напомню, что готовить пищу на открытом огне в парке запрещено, можно будет использовать казан или мангал, применяя газовое оборудование или угли. Для участия в конкурсе приветствуются названия бивуаков, визитные карточки, девизы и другая атрибутика. Этот конкурс – творческий, поэтому полёт фантазии может быть широким.

Для участия в Дне здоровья желательно зарегистрироваться заранее, чтобы у организаторов состязаний было более чёткое представление о количестве участников. На туристскую полосу препятствий нужно регистрироваться в Школе по спортивному туризму. Если команды не успеют подать заявки для участия в других состязаниях, то смогут сделать это на месте.

Участников финального забега «Стартуют все» ждут призы от партнёров, главными из которых станут два горных велосипеда, один из которых будет разыгран в детской номинации, другой – во взрослой. Спортивно-туристические призы получат полсотни счастливчиков розыгрыша, которой пройдёт сразу после открытия «Дня здоровья среди любителей бега проекта «Стартуют все».

Организаторы праздника надеются на хорошую погоду и планируют увидеть на площадках около трёх тысяч участников и болельщиков. Уважаемые абаканцы, приходите отмечать День здоровья в ПКиО, ждём вас!

Ознакомиться с Положением можно здесь https://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/docs/polozheniya/2025/august/polozhenie-my-vybiraem-turizm.html