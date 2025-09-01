«Бегом в школу»: доброта и спорт объединили поколения

Вместо бандан – белые банты, вместо шорт – юбки и кружевные школьные фартуки: благотворительный забег «Бегом в школу» собрал около трёхсот участников разных возрастов. На старт 30 августа в Парке Культуры и Отдыха города Абакана вышли и маленькие спортсмены, и умудрённые опытом бегуны. У каждого свой личный рекорд и одна общая цель – помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительный забег «Бегом в школу» проходит в Абакане во второй раз, и хотя число участников пока не так велико, руководство благотворительного фонда «Дети Абакана» уверено, что с каждым годом число участников будет расти, ведь добрых и отзывчивых людей в нашем городе много.

Участников забега приветствовала заместитель Главы города Абакана по социальным вопросам Татьяна Карташова:

­– Благотворительный фонд помощи детям «Дети Абакана» и Администрация города Абакана уже восемь лет проводит акцию «Абакан идёт в школу», а второй год благодаря всем, кто любит бег и здоровый образ жизни, мы проводим благотворительный забег «Бегом в школу». Это праздник не только о физкультуре и спорте, он о доброте, об отзывчивости и взаимопомощи. Благодаря вам, дорогие друзья, десятки абаканских детей пойдут в школу с хорошим настроением, это огромная помощь тем, кто в этом нуждается. У детей появятся новые ранцы и спортивные сумки, канцелярские принадлежности и тетради, мебель и одежда. Спасибо всем, кто бежит в школу в этот субботний солнечный день!

Соучредитель фонда «Дети Абакана» Екатерина Серякова рассказала о том, что благодаря участникам забега помощь получат практически целый класс ребят, адресные списки от образовательных организаций готовы:

– В этом забеге время не является ключевым фактором, здесь важно ваше участие. Каждый получит свою первую «пятёрку» в новом учебном году «За доброту!» Спасибо, что поддерживаете наш фонд и детей Абакана, являясь участниками больших добрых дел. Мы очень рады, что огромное беговое сообщество нашего города стало инициатором такого чудесного события! Вы перечислили в фонд «Дети Абакана» более 111 тысяч рублей, благодаря вам помощь получат около 30 школьников.

Наталья Бондаренко вместе со своими детьми Ольгой и Тимуром на забег пришла впервые:

– Замечательное событие, столько счастливых и радостных лиц. Здесь люди, влюблённые не только в спорт. Благотворительный забег – это взнос в радость детей. Бежим с удовольствием и помогаем от души!

На финише всех любителей бега ждали памятные медали фестиваля бега «Быстрее ветра» разных лет и бутилированная вода от партнёра акции ОАО «Аян». Каждый финишировавший выбрал понравившуюся медаль, чтобы пополнить свою коллекцию спортивных трофеев, и сделал фото на фоне яркой фотозоны в память об участии в акции «Бегом в школу».