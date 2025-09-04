Прокуратура разъясняет: условия открытия банковских счетов несовершеннолетними

Юлия Чурилова Сен 4, 2025 Общество

Федеральным законом от 24.06.2025 № 178-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и статью 846 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» внесены изменения в Гражданский кодекса Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 августа 2025 г.

Согласно изменениям несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право открыть банковский счет только с согласия одного из родителей, усыновителей или попечителя.

Исключениями являются случаи, когда подросток приобрел полную дееспособность до наступления совершеннолетия вследствие вступления в брак или эмансипации.

До 1 августа 2025 года подростки могли самостоятельно открывать банковские карты на основании паспорта гражданина Российской Федерации.

Карты, выданные до вступления в силу поправок в закон, продолжат работать в прежнем режиме.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2025, All Rights Reserved
.