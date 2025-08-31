31 августа 2025 года – 90 лет рекорду Алексея Стаханова! Сегодня в этот день отмечают свой профессиональный праздник те, кто привык побеждать земную темноту, кто бесстрашно спускается вниз, чтобы всем остальным было светло, чьи руки знают вес угля и крепость породы! Грохот машин, мерцание ламп, вековые пласты, и среди этого хаоса вы, уважаемые горняки, творите невозможное: проходчики, вгрызающиеся в пласты земли, маркшейдеры, превращающие карты в маршруты, машинисты, чьи механизмы дышат ритмом смен, взрывники, считающие секунды точнее часов, геологи, все, о ком уважительно говорят: стальные люди!

Вы – огонь в холоде, упрямство там, где другие сдаются. Ваша работа не терпит слов «в другой раз» или «не получилось».

Особая честь – ветеранам. Вы прошли сквозь угрозы и обвалы, ваши руки знают цену тоннам добытого. Ваши истории – как штреки: глубокие, неизведанные, без которых не было бы сегодняшних побед. Сегодня золотой шахтёрский фонд и молодые горняки держат марку, но без вас не было бы ни традиций, ни трудовой славы, которая греет куда лучше огня. Пусть идущие по стопам ветеранов перенимают не только опыт, но и эту особую горняцкую стать: когда в темноте ты – свет, а в опасности – опора.

Желаем вам, чтобы пласты покорялись, зарплата не заставляла ждать, а дома всегда горел свет. Пусть техника не подводит, бригады стоят плечом к плечу, начальство ценит и благодарит. Выходите на-гора с улыбкой и уверенностью: ваш труд – это сила, без которой мир остановится.

Спасибо вам за то, что страна не замерзает, за то, что города живут, а заводы работают. С праздником! С Днём шахтёра!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин