Месячная норма осадков за два дня: в Абакане – режим повышенной готовности

В Абакане – режим повышенной готовности: по данным Хакасского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки 1 сентября и ночь 2 сентября уже выпало 32 мм осадков, это 83% месячной нормы, дождь продолжается, соответственно, объём осадков увеличится. На среду и четверг также ожидается выпадение месячной нормы осадков. Так как вторая половина августа была дождливой, водопоглощающие колодцы наполнились и стали дренировать медленнее. Учитывая неблагоприятный прогноз, «Спецавтобаза ЖКХ» перед осадками в выходные откачивала воду не только с улично-дорожной сети, но и осушала колодцы. От большого количества осадков поднялся уровень грунтовых вод, что также ухудшает возможность водоотведения через колодцы.

Коммунальные службы работают круглосуточно. На откачке работают семь автомобилей «Спецавтобазы ЖКХ» и один привлечённый (итого 8), а также две мотопомпы. В некоторых колодцах на наиболее проблемных участках стоят насосы, вместе с тем, с таким объёмом воды сложно справиться даже с перекачивающим оборудованием.

Глава города Абакана Алексей Лемин сегодня на внеочередном заседании комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принял доклады профильных руководителей о предпринимаемых действиях и резюмировал:

– Официально у нас введён режим повышенной готовности по подтоплению. Все силы и средства «Спецавтобазы ЖКХ» у нас направлены на самые сложные участки. к этим участкам сейчас добавятся и многоквартирные дома, где подтапливает подвалы. Особое внимание – на пешеходные участки и подходы к образовательным учреждениям. Впереди нас ждут несколько дней очень тяжёлых, пока ситуация только ухудшается. Городские службы работают круглосуточно. Сложность заключается в том, что дополнительно нанять технику крайне сложно, так как проблемы испытывают все, в том числе – частный сектор, машины для откачки нарасхват. У наших смежных предприятий – СГК, «Водоканал» – вся техника задействована на их объектах, они просят и нашей помощи в том числе. Вся информация у нас поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу, мы её знаем, по местам подтопления, по МКД, по частному сектору. Продолжаем работать.

По данным начальника УКХТ Администрации города Абакана Александра Дорохова, на 09:00 2 сентября зафиксировано поступление воды в подвальные помещения многоквартирных домов и подтопление дворовых территорий, том числе по улицам Журавлёва, Пирятинская, Богдана Хмельницкого, 152, Кирова 150, Вяткина, 27, Тараса Шевченко, 64. Управляющие компании также испытывают большие сложности по найму откачивающей техники и из-за резко возросшей стоимости услуг, и из-за элементарной нехватки техники. Алексей Лемин поручил оказать содействие в наиболее сложных ситуациях с многоквартирными домами.

По данным директора «Спецавтобазы ЖКХ» Павла Литвинова, за 1 и 2 сентября откачали 1200 кубометров воды (при среднегодовом объёме 13000 кубометров). Режим рабочего дня у персонала увеличен до 10 часов, бригады выходят посменно. Мотопомпы работают возле школы № 12 и на улице Ленинского Комсомола. 12-кубовая наёмная машина сегодня будет работать на улице Чертыгашева, район перекрёстка Некрасова – Чертыгашева. Насосы на улице Ярыгина – Тельмана пока «удерживают» ситуацию. По улице Ярыгина, 56 есть сложности с насосом, специалисты разбираются. На проспекте Ленина в проблеме плохого ухода воды в колодцы сейчас разбираются специалисты, прочищают трубы, возможно, есть попадание крупного мусора с листвой. По проезду Нефтяной принято решение отсыпать небольшой бруствер, чтобы оградить участок от воды и затем откачать. Возле «Троллейбусного управления» также усилена работа по откачке, чтобы не сорвать выходы троллейбусов.

Из наиболее остропроблемных участков – улица Лермонтова, Чертыгашева, Некрасова, Свободы, Журавлёва, Кошурникова, частично проспект Дружбы Народов. Все участки известны, откачка продолжается, но удаётся только удержать уровень воды, пока понизить уровень не удаётся.

Абакан проектировался из расчёта 159 мм среднегодового объёма осадков, соответственно, централизованная ливневая канализация не была заложена изначально. Изменения климата произошли серьёзные, сейчас объёмы осадков увеличились в десятки раз. Алексей Лемин пояснил журналистам после заседания КЧС:

– Сейчас централизованную ливневую канализацию выполнить невозможно, она может быть только локальной либо в виде водопоглощающих колодцев, либо в виде отрезков сетей со сбросом, после очистки, в дренажные каналы. Это – главная проблема нашего города. у нас большое количество водопоглощающих колодцев, мы их постоянно обустраиваем при строительстве и капитальном ремонте улично-дорожной сети. Колодцы себя оправдывают тогда, когда осадков небольшое количество, они успевают сдренировать. В таких аномальных условиях, когда уже выпало 83% месячной нормы осадков, и дождь не прекращается, они не справляются. Ожидаем, что со среды на четверг точно так же будет ещё одна месячная норма осадков. Понятно, что наша система водопоглощения не справляется, да, собственно, не справляется с такими объёмами осадков и по другим городам и централизованная канализация.