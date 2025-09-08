Маршрут «Дорогами Победы» открыли иммерсивной экскурсией

Историко-патриотический проект «Дорогами Победы» стал победителем конкурса инициативных проектов, впервые проведённого в этом году по предложению Администрации города Абакана. Проект разработан активной группой жителей жилого района «Центральный» и реализован при поддержке предпринимателей и организаций за счёт средств городского бюджета (инициативное бюджетирование).

Для презентации проекта «Дорогами Победы» была выбрана такая форма путешествия по городу, как иммерсивная экскурсия. Представители городской администрации и все, кто на каких-либо этапах был причастен к созданию маршрута, сегодня были погружены в атмосферу прошлого. Профессиональные артисты, звуковые эффекты и драматические приёмы создали эффект эмоциональной вовлечённости и ощущение присутствия в событиях военного времени.

Маршрут «Дорогами Победы» протяжённостью чуть более двух километров связывает между собой восемь «маяков памяти», «рассказывающих» о том, как жил Абакан в годы Великой Отечественной войны. Первая стела размещена напротив сквера С.П. Кадышева недалеко от Центральной аптеки, оттуда и начинается маршрут.

Первую экскурсию провели краеведы Наталья Иванова и Светлана Кяргина. Наталья Иванова рассказала, что первый «маяк памяти» размещён в этом месте не случайно:

– Национальный центр народного творчества имени Семёна Прокопьевича Кадышева – одно из первых каменных зданий нашего города, построенное в конце 30-х годов, оно помнит, как призывались на фронт жители Абакана, потому что в то время в нём размещался областной военкомат. В декабре 1941 года в этом здании начала формироваться знаменитая 309 Пирятинская дивизия…

Вторая стела находится напротив городского парка «Орлёнок», который в начале сороковых носил название «Городской сад». Историю продолжила Светлана Кяргина:

– Когда Абакан стал городом-госпиталем, здесь любили отдыхать раненые бойцы, находящиеся на лечении в эвакогоспиталях…

Пока краевед рассказывала, на площадке перед входом в парк в танцах кружились «военные» с абаканскими девчонками, погружая участников экскурсии в тёплое лето 1942 года.

Следуя по стрелкам, нарисованным на тротуарах, пешая экскурсия пришла к третьей стеле, размещённой напротив школы № 1. Здесь участников маршрута встретила учитель истории, руководитель историко-патриотического клуба «Поиск» Елена Кизима, которая рассказала о том, как в августе 1942 года школа стала госпиталем.

На Театральной площади участников маршрута «Дорогами Победы» ждали артисты Хакасского национального драматического театра имени А.М. Топанова, которые сделали немногочисленным зрителям творческий подарок, показав часть спектакля «Первая ленинградская». Он – о судьбе студенток первой хакаской актёрской студии, которые поехали учиться в ленинградский театральный институт из Абакана в 1939 году. Пьеса основана на документах, записях и воспоминаниях девушек, которые оказались в блокадном Ленинграде и выжили…

«Маяков памяти» – восемь, за каждым QR-кодом – невыдуманные истории людей, переживших страшную войну.

Глава города Абакана Алексей Лемин поблагодарил старосту жилого района «Центральный» Дарью Казак и всех, кто создал этот невероятно трогательный проект, хранящий историю нашего города:

– Историко-патриотический проект «Дорогами Победы» – очень значимый. Он в зданиях, лицах, фотографиях, страницах истории… Начинаясь от сквера имени Кадышева и заканчиваясь в Парке Победы, он рассказывает о том, как ковалась победа в тылу. Проект рассчитан на наше подрастающее поколение. Наши школьники станут первыми, кто пройдёт этот маршрут от начала и до конца. Великолепный проект, огромная благодарность инициативной группе ТОС «Центральный» за его реализацию.

Конкурс инициативных проектов будет продолжен, и уже в октябре Администрация города Абакана объявит приём заявок от жителей города на реализацию следующих идей.