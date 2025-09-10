Заседание бьюти-клуба: в городской администрации отметили Международный день красоты

Международный день красоты, ежегодно отмечаемый 9 сентября, посвящён красоте и профессионалам индустрии красоты: косметологам, визажистам, модельерам и другим представителям, относящим себя к бьюти-сфере. Развитие бьюти-бизнеса способствует экономическому росту: увеличиваются налоговые поступления, создаются рабочие места, повышается уровень жизни горожан и появляется больше возможностей для самореализации, поэтому Администрация города Абакана на протяжении нескольких лет способствует формированию профессионального сообщества.

В 2022 году в Абакане, при поддержке городской администрации, впервые прошёл бьюти-форум «Мир красоты», тогда же было принято решение, что это событие должно быть уникальным, и бьюти-сообщество города должно его ждать, поэтому оно организуется раз в два года. В минувшем году новинкой форума стал бьюти-смотр «Абакан – город красоты», благодаря которому была оценена работа разных предприятий в сфере бьюти-индустрии. Не остался без внимания День красоты и в этом году: благодаря инициативе руководителя группы компаний «Эстетика» Светлане Рудник и поддержке администрации, в Абакане прошло первое заседание бьюти-клуба.

Собравшихся в большом зале администрации представителей бьюти-сферы приветствовала заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына. Поздравив всех с таким красивым днём, Вероника Викторовна сказала:

– Наша с вами основная задача – сформировать в нашем городе очень сильное, сплочённое бьюти-комьюнити, красивыми люди хотят быть всегда, и им важно получать качественные услуги. Это создаст здоровую конкурентную среду, способствующую инновациям. Нам важно укрепить репутацию города как места, где в области красоты предоставляются высококачественные услуги. Взаимодействию Администрации города Абакана и группы компаний «Эстетика» уже много лет, и на этот раз мы предложили бьюти-сообществу абсолютно новый формат встречи – заседание бьюти-клуба с экспертами.

На заседании бьюти-клуба были презентованы несколько проектов, которые раскрывают инструменты работы в сфере красоты, и подведены итоги уникального для нашего города проекта «Формула себя», о котором мы рассказывали в августе.

Новый проект, объединяющий экспертов бьюти-сообщества Абакана, представила руководитель группы компаний «Эстетика» Светлана Рудник:

– В разные периоды своего развития мы искали разные пути продвижения бьюти-комьюнити в Абакане, на юге Сибири, в Красноярском крае, мы пробовали разные форматы, и в этом году запустили новый и весьма необычный проект «Бьюти-витрина» – он про экспертов нашего города. За всеми членами «Бьюти-витрины» стоят целые коллективы, что подтверждает их уровень экспертности и ответственности в своём деле. Этот проект станет подсказчиком или проводником для тех, кто только мечтает освоить какую-либо бьюти-профессию, для тех, кто уже в ней работает и для горожан.

Заседание бьюти-клуба – это рабочая встреча, на которой презентовались не только проекты, но и обсуждались вопросы развития индустрии красоты в центре Хакасии. Так, выступления технолога компании «Фарма Вита» Татьяны Белой и маркетолога, руководителя агентства продвижения брендов «Проуспех.про» Елены Авсеевич были посвящены альтернативным способам продвижения товаров и услуг в современных реалиях.

На протяжении нескольких часов представители власти и предпринимательского сообщества говорили о красоте и взаимодействии в рамках некоммерческих проектов, направленных на популяризацию рабочих профессий.

Завершился День красоты в Администрации города Абакана награждением финалисток проекта «Формула себя», которыми стали Алина Забалуева и Анжелика Килижекова. На протяжении всего времени преображения заместитель Главы города Абакана Вероника Виницына следила, как меняются участницы, и была на связи с организаторами. Через беседы и работу с экспертами проекта «Формула себя» удалось выяснить, о чём мечтают победительницы, и их мечты были осуществлены на заседании бьюти-клуба. Алина получила в подарок от городской администрации новенький телефон и теперь сможет обучиться фото- и видеосъёмке, а Анжелика будет смотреть на прекрасный мир через новое пластиковое окно.

Инициатор встречи Светлана Рудник отметила, что многолетняя коллаборация учебного центра «Эстетика» и Администрации города Абакана в смотрах, конкурсах, выставках, конференциях и форумах благоприятно влияет на развитие бьюти-отрасли в Абакане:

– Новый формат, который мы предложили предпринимательскому сообществу в виде бьюти-заседания или заседания бьюти-комьюнити при заместителе Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов, придаёт бьюти-сфере статусность. Мы говорим не о парикмахерах и маникюршах, а сообществе, которое может решать определённые задачи в обществе, может привлекать общественное мнение и мнение органов власти к решению наших профессиональных задач.

Хорошо развитая бьюти-индустрия может стать не только платформой для обмена идеями среди местных профессионалов, но и привлечь туристов, желающих посетить Абакан для получения уникальных услуг, участвовать в конференциях или мероприятиях, связанных с индустрией красоты.