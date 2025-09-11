Новые котлы работают без дыма: проверено

Глава города Абакана Алексей Лемин убедился в том, что новые угольные котлы с автоматизированной подачей топлива работают практически без дыма, а также в том, что владельцы новых котлов очень довольны таким подарком. В доме на улице Проточная площадь жилого дома – 100 м2, установлен котёл ZOTA Forta 15 кВт. Юрий Татарин рассказывает, как ставили котёл и какие впечатления от оборудования:

– Ребята молодцы, пришли, всё быстро сделали, за один день. Думаю, что загрузки котла будет хватать даже в морозы примерно на неделю. Зависит, конечно, от дома, наш утеплён. До этого у нас стоял самодельный котёл, топил я его утром и вечером. Сейчас новый котёл работает, и дыма нет вообще. Топливо – обычный бурый балахтинский уголь. Его каждый день разжигать не надо, балахтинский так вообще, кнопку нажал, и он на старых углях сам опять разгорается. Вот сейчас как раз котёл работает от «бесперебойника», специально показать, мощности без электропитания будет хватать на трое суток. Заявку я подавал в УКХТ в прошлом году, я очень доволен, хорошая штука!

Николай Ишь живёт на улице Юннатов, площадь домовладения – почти 170 м2, и как раз 10 сентября наблюдал за процессом установки в своей котельной нового оборудования (ZOTA Forta 20 кВт) и вместе с наладчиками проверял качество работы котла:

– У моих знакомых подобный котёл стоит, и экономия, и дыма нет, чистенько всё. Сосед сказал, что принимают заявки, я поэтому пошёл и подал. Я знал, что всё это бесплатно. Быстро всё поставили. Раньше утром – вечером топил, ходил в кочегарку. У меня был раньше другой котёл, на большие камни, а сейчас будет «семечка», мелкая фракция, таким углём для меня топить проще, я дома. Важно, что будет экономия, с кем я разговаривал, 25% примерно, и плюс – экология.

Федеральная программа «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» рассчитана на выполнение в республиканской столице до 2035 года. Подрядчик работает хорошо, замечаний к выполнению контракта нет, и Алексей Лемин рассказал о дальнейших планах по улучшению качества воздуха в Абакане:

– Абакан начал выполнять национальный проект «Экологическое благополучие» в этом году, и в ближайшие три года у нас предусмотрена установка твердотопливных котлов с автоматизированной подачей топлива. В соответствии с планом и доведёнными до нас средствами мы в этом году должны установить минимум 248 котлов, а с учётом скидки, которую дал подрядчик при торгах, подрядчик должен будет установить порядка 300 котлов. На сегодня установлено около 200 котлов. Работы ведутся очень быстро: на установку котла и сопутствующего оборудования, в основном, требуется один день. Практика показывает, что дольше делается документация и проводится экспертиза. Мы успеем в этом году выполнить запланированный объём. Большая часть выбросов, около 60%, в Абакане приходится на частный сектор. Главная цель: проект не социальной направленности, а экологической, должно быть снижение выбросов – это основной показатель. Начинается отопительный период, и мы ждём обратную связь от людей: как эти котлы в эксплуатации, насколько удобные. Эти котлы – длительного горения, по большому счёту, осенью они будут затапливаться, а весной – заглушаться. Всё остальное время они будут работать. Банзапирен максимально выделяется тогда, когда разжигаются котлы, поэтому эффект от установки таких котлов точно будет, максимальный эффект – это когда мы пройдём все три года установки. Национальный проект рассчитан таким образом, что в случае дополнительной потребности мы можем заявить о ней в Москву, и количество котлов будет увеличено. Совсем скоро мы начнём новый отбор, уважаемые жители Абакана, проживающие в частном секторе, в октябре-ноябре мы будем проводить собирать заявления. Мы несколько изменим параметры: сейчас у нас минимальная площадь домовладения – 80 квадратных метров, мы её уменьшим до 60. Котлы мощностью 12 киловатт можно устанавливать и в дома такой площади.

На 2025 год на замену старых угольных котлов на новые твердотопливные с автоматизированной подачей топлива предусмотрены чуть более 153 млн рублей, в основном, это средства федерального бюджета. Поставка, монтаж котла и «бесперебойника» для участников программы – бесплатно.

Заявки на замену старых котлов будут приниматься из всех жилых районов, кроме третьего – центрального, где частные дома постепенно сносятся. Не войдут в программу и территории дачных массивов.

Федеральная программа «Чистый воздух» до 2035 года предусматривает не только замену угольных котлов, но и, в дальнейшем, модернизацию электросетевого хозяйства, приобретение и установку электрокотлов, мероприятия по электротранспорту.