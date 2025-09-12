Тарика Албычакова – в пятёрке финалистов Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Среди ярких педагогов России засиял ещё один наш лучик вдохновения: Тарика Альбертовна Албычакова уверенно заняла своё место среди лучших учителей родного языка и родной литературы страны. Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы», учреждённый Министерством просвещения Российской Федерации, завершился отборочным этапом, оставив пять сильнейших участников из различных уголков нашей необъятной Родины: Республика Хакасия, Забайкальский край, Республика Калмыкия, Республика Коми, Санкт-Петербург.

Представительница Республики Хакасия стала одной из тех, которым выпала честь продемонстрировать свою любовь к родному слову и культуре перед строгими жюри и широкой аудиторией. Эти педагоги заслужили право показать своё мастерство в двух заключительных этапах: виртуозном мастер-классе и открытом диалоге «Вектор развития» с заместителем министра просвещения Российской Федерации Ольги Павловны Колударовой.

Тарика Альбертовна, воспитатель абаканского детского сада «Золотой ключик», вкладывает душу в каждое занятие, заботливо создавая вокруг себя атмосферу тепла и взаимопонимания. Её путь к успеху начался 12 лет назад, когда молодая Тарика приняла решение делиться свой убеждённостью в том, насколько важно сохранить уникальную культуру своего народа, с детьми. Сегодня её воспитанники становятся победителями престижных конкурсов и фестивалей благодаря стараниям своей наставницы. Дети под её чутким руководством занимают первые места на музыкальных фестивалях, в театральных постановках и творческих соревнованиях. Педагогическое кредо Тарики Альбертовны заключается в том, чтобы сделать изучение родного языка увлекательным и радостным процессом, пробуждая интерес к традициям предков.

Её профессиональные достижения впечатляют даже опытных коллег: активное участие в научных конференциях, публикация статей и методических рекомендаций, разработка инновационных учебных материалов. Тарика Албычакова – одна из авторов методических пособий «Использование игровых технологий в обучении хакасскому языку в условиях дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия»; «Хакас тілі – кічіглерге»; парциальной образовательной программы «Государственный (хакасский) язык для дошкольников» с методическими рекомендациями. Но самое главное – она искренне любит своё дело и готова поделиться своими знаниями с коллегами и воспитанниками. Именно эта искренняя страсть к своему делу позволила ей занять лидирующую позицию в профессиональном конкурсе и стать примером для подражания многим молодым специалистам.

Так держать, дорогая Тарика Альбертовна! Пусть Ваша энергия распространяется ещё дальше, помогая детям расти настоящими патриотами и хранителями традиций. Ведь именно такими людьми мы гордимся всей страной!

Мы будем внимательно следить за судьбой нашего талантливого конкурсанта и желаем ей удачи в дальнейших выступлениях. Впереди у неё – серьёзные испытания, но мы уверены, что её природный талант и огромный опыт позволят справиться с любыми трудностями. Вперед, к новым вершинам, уважаемая Тарика Альбертовна! Ваш пример даёт надежду и силы другим педагогам, стремящимся воспитывать достойных представителей молодого поколения.

Фото: ГУО Администрации города Абакана