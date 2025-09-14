Внимание! Временные перекрытия на участках улиц Итыгина и Ивана Ярыгина

Сегодня на еженедельном коммунальном штабе согласовали временные перекрытия на участках улиц Итыгина и Ивана Ярыгина, а также введение третьей фазы на светофоре на перекрёстке улиц Итыгина – Генерала Тихонова. Перекрытие улицы Итыгина будет в границах улиц Кирова – проспект Ленина в районе улицы Тувинская на участке от Итыгина, 15б до Итыгина, 13 в 13 сентября с 12:00 до 19:00. Перекрытие необходимо для строительства тепловой сети, пройти под дорогой «проколом» без нарушения покрытия возможности нет. Полное восстановление нарушенного благоустройства должно быть проведено до 31 октября.

15, 16 и 19 сентября с 09:00 до 16:00 для удаления аварийных деревьев на территории школы № 19 будет закрыто движение по улице Ивана Ярыгина в границах улицы Чертыгашева – проспекта Ленина. Проведение работ может быть перенесено, если работа на вышке будет невозможна из-за погодных условий. Удаление деревьев производят рабочие «Абаканского паркового хозяйства».

С 17 сентября на перекрёстке улиц Итыгина – Генерала Тихонова будет работать третья фаза для поворота налево: о введении третьей фазы просили горожане, пользующиеся этим поворотом, для улучшения безопасности дорожного движения.