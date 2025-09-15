Спортивный праздник: кикбоксинг в Абакане собрал лучших бойцов

В минувшие выходные в Спорткомплексе имени Николая Генриховича Булакина состоялись масштабные соревнования по кикбоксингу, приуроченные ко Дню здоровья. Событие было организовано Комитетом физической культуры и спорта Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана и Хакасским республиканским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Федерация кикбоксинга России» и проводилось на призы Главы города Абакана.

Спортсмены соревновались сразу в двух дисциплинах кикбоксинга: в популярной разновидности «фулл-контакт» (где разрешены мощные удары руками и ногами) и в категории «лайт-контакт» (с ограниченной контактностью ударов). Среди участников были представители различных возрастных категорий и уровня физической подготовленности – от начинающих спортсменов до опытных бойцов, претендующих на звание сильнейших. Всего в турнире приняло участие 175 человек из различных регионов России: Красноярский край, Республика Хакасия, Омская, Томская и Иркутская области.

Заслуженный тренер России, председатель Федерации кикбоксинга Республики Хакасия Александр Березкин отметил:

– Уже второй год подряд Абакан становится местом проведения соревнований, организованных при поддержке Главы города. Эти состязания предоставляют молодым спортсменам отличную площадку для демонстрации своих навыков после летнего перерыва, будь то на ринге или татами. Мы привлекаем участников со всего Сибирского федерального округа, включая команды из Омска, Томска, Иркутской области и Красноярского края, что создаёт здоровую конкуренцию в начале учебного года у ребят. Данное мероприятие является дополнительным стимулом как для учебной деятельности, так и для тренировок. Кикбоксинг играет важную роль в поддержании здоровья нации и подготовке будущих защитников Отечества. Это настоящий спортивный праздник! Огромное спасибо Алексею Викторовичу за его неизменное внимание к развитию спорта, особенно кикбоксинга в Хакасии. Впереди у нас – большие старты, в ноябре – чемпионат России, отбор на чемпионат мира. Я думаю, что вместе у нас всё получится!

Александр Березкин также добавил, что кикбоксинг воспитывает силу воли, стойкость, терпение и дисциплину. Многие молодые ребята приходят в этот спорт благодаря родителям, другие выбирают его самостоятельно ещё в детстве, мечтая о чемпионских титулах. Дмитрий Чичинин, родившийся в Абакане, поделился своими впечатлениями о занятиях спортом:

– Кикбоксингом я занимаюсь с шести лет, когда только пошёл в первый класс. Мне нравится динамика этого вида спорта, ведь в нём важна не только физическая сила, но и умение мыслить тактически, чтобы грамотно выстраивать стратегию боя. Я не раз участвовал в различных соревнованиях, а сейчас моя миссия – это готовить маленьких ребят к их первым крупным поединкам. Они очень волнуются, и мы просто обязаны быть рядом и помогать преодолеть им свой страх.

Несмотря на юный возраст большинства участников, бои отличались высоким уровнем подготовки и зрелищностью. Зрители, заполнившие трибуны спорткомплекса, активно поддерживали спортсменов, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника. Эмоции переполняли как участников, так и болельщиков, придавая турниру особый накал.

По итогам соревнований были определены победители и призёры в каждой весовой и возрастной категории. Самые зрелищные бои были отмечены специальными призами от спонсоров.

В Абакане стало неотъемлемой частью городской жизни ежегодно отмечать День здоровья проведением спортивных событий, включая соревнования, конкурсы и эстафеты. Абакан славится как своими профессиональными спортсменами, так и многочисленными приверженцами здорового образа жизни. Призываем всех любить спорт, заботиться о своём здоровье и стремиться к новым достижениям!