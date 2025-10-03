«Хиты Бродвея»: уникальное концертное событие пройдёт в Абакане

Любите ли вы мюзикл? Хотите услышать наш прославленный городской оркестр под руководством Андрея Штарка с репертуаром, который вы ещё не слышали, и невероятный голос Любови Штарк? А увидеть хор «Каданс» и непревзойдённую Марину Штарк? Тогда мы ждём вас в Абаканском Дворце Молодёжи 21 октября. Концертный оркестр Абакана радует горожан и любителей духовой музыки Хакасии и России на протяжении 35 лет. Этот год для коллектива богат на творческие эксперименты, и один из них – мюзикл «Хиты Бродвея».

Андрей Штарк немного приоткрыл завесу и рассказал, чем они будут удивлять зрителей на этот раз:

– Мы давно горели идеей создать что-то такое, чтобы объединить наше семейное творчество воедино, но всё как-то не получалось – наши концертные графики не совпадали: дочь Любовь живёт в Санкт-Петербурге и там ведёт свою концертно-преподавательскую деятельность. А на этот раз всё сложилось! Мы впервые будем играть программу в жанре «мюзикл» и уверяем, что нашему зрителю эта музыка незнакома. Микс исполняемых композиций будет переносить ценителей искусства то во Францию, то в Германию, то вновь возвращать в Россию. Мюзикл – очень интересный театрально-сценический жанр, который соединяет музыку, вокал и драматическое искусство. Не буду раскрывать всех карт, могу одно сказать – приятных творческих неожиданностей будет много!

Для Юлии Чуриловой, руководителя Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана, посещение концертной программы, подготовленной творческой семьёй Штарк – не работа, а погружение в мир искусства, где живёт душа. Юлия Евгеньевна рассказала:

– Билет на мюзикл «Хиты Бродвея» я приобрела в числе первых, пропустить такое событие я не могу, зная, как Андрей Георгиевич и Марина Геннадьевна относятся к творчеству. Участие в концерте Любови Штарк – отдельный вид удовольствия! Полюбоваться семьёй, которая прославляет наш город на всю нашу огромную страну, рекомендую всем В этом году на «Бульваре выходного дня» Любовь была приглашённым гостем и покорила сердца всех, кто был в момент её выступления в Черногорском парке, а мюзикл – это ещё одна уникальная возможность услышать её голос. Я приглашаю абаканцев и гостей нашего города насладиться выступлениями городского оркестра, хоровым и сольным пением артистов. Стоимость билета для такого уровня концертной программы чисто символическая. Билеты ещё есть, успевайте приобрести!

Концерт «Хиты Бродвея» обещает стать ярким событием культурной жизни Абакана, где каждый сможет погрузиться в великолепие мюзиклов и уникальность исполнения вокальных партий. Друзья, не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника.

Концерт состоится 21 октября в 18:30 в зале Абаканского Дворца Молодежи. Справки и заказ билетов по телефонам: (3902) 35-73-28, (3902) 22-60-18 clck.ru/3PCRwf. Следите за концертным графиком оркестра в ВК https://vk.com/orkestrabakan.