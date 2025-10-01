Память и гордость: в семьи погибших героев передали награды на вечное хранение

Сегодня в Администрации города Абакана вновь передали заслуженные награды семьям абаканцев, проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского долга. Глава города Абакана Алексей Лемин лично вручил награды родным героев, выразив глубочайшие соболезнования и слова поддержки:

– Сегодня вы получаете государственные награды за своих героев. За каждым подвигом, за каждой медалью – смелость, отвага, бесстрашие и верность служению нашей Родине, которая сейчас нуждается в защите. Она опять находится в опасности, идёт страшный бой за существование нашей страны, за её настоящее и будущее. Как это было неоднократно в нашей истории, мы бьёмся за право быть русскими, говорить на русском языке, создавать свои семьи, воспитывать своих детей. Наши ребята не испугались, они откликнулись на зов Родины и пошли защищать её. Встали плечом к плечу со своими боевыми товарищами, отбросив свои домашние дела и заботы. Эта боль от утраты – непреходящая. Боль от потери со временем притупляется, но навсегда останется в ваших сердцах. Наши ребята отдали свою жизнь за нашу. Наши герои будут жить до тех пор, пока жива память о них. Вечная память и вечная слава героям...

В зале, где проходила церемония, собрались жёны, матери, отцы и дети тех, кто отдал свою жизнь, защищая интересы Родины. В глазах многих стояли слёзы, но в каждом взгляде читалась непоколебимая гордость за своих близких. Личная боль от утраты солдата – это боль всего города. Подвиг сыновей, мужей и отцов навсегда будет вписан в историю Абакана.

Орденами Мужества (посмертно) награждены:

– рядовой, стрелок Пронин Сергей Николаевич;

– рядовой, командир отделения Зубов Евгений Константинович;

– рядовой, стрелок Доможаков Евгений Владимирович.

Медалью Суворова (посмертно) награждены:

– рядовой, оператор отделения огневой поддержки Феськов Александр Алексеевич;

– рядовой, номер расчёта Кайлачаков Вадим Викторович;

– рядовой, оператор Струнаев Дмитрий Дмитриевич.

Медалью Жукова (посмертно) награждён рядовой Верховой Павел Александрович.

Медалью «За храбрость» II степени награждён рядовой, стрелок Шабалин Евгений Васильевич.

Сергей Николаевич Пронин, патриот и старший сын в многодетной семье из шести детей, погиб, защищая Родину в зоне СВО. Он отправился на спецоперацию в апреле 2024 года вместе со своим младшим братом, который впоследствии был тяжело ранен.

Младшая сестра Сергея Николаевича Татьяна вспоминает о брате:

– Мы все безумно любили Серёжу, он был хорошим человеком. Умел хорошо готовить. Мог убраться дома, не боялся никакой работы. Мама для него была важным человеком в жизни. Последние годы он всё своё время посвящал ей: заботился, помогал, возил её на дачу. Не валялся на диване, а, например, копал грядки на даче или менял проводку у мамы в квартире.

Принципиальность и любовь к Родине не позволили Сергею Николаевичу остаться в стороне, когда страна нуждалась в защите. Он считал своим долгом встать на защиту соотечественников и своей страны.

Евгений Владимирович Доможаков родился в Абакане, окончил училище, стал сварщиком. Работал, увлекался литературой. Мама Евгения Владимировича, Людмила Дмитриевна, вспоминает о сыне:

– У Жени была отличная память, он любил научную литературу. В детстве томами читал энциклопедии, а потом рассказывал о том, что узнал, всей нашей семье. Женя очень любил готовить, хорошо рисовал и мастерил. Когда учился в шестом классе, он сделал для меня скалку, я до сих пор ею пользуюсь, она мне очень дорога как память о сыне...

Вадим Викторович Кайлачаков родился в Абакане, стал электрогазосварщиком, до начала военной службы трудился на различных объектах родного города. Его жизненный путь был прерван в зоне СВО, где он проявил героизм и отвагу. Вадим Кайлачаков уже был посмертно удостоен Ордена Мужества, а медаль Суворова стала его второй наградой.

Старшая сестра Вадима Викторовича Лилиана рассказывает:

– Вадим был добрым, отзывчивым и щедрым, всегда осознанно помогал другим. Это качество было у него с самого детства – он умел искренне сочувствовать и сопереживать чужой беде. Свой выбор пойти на СВО Вадим объяснял желанием прожить жизнь достойно и, если придётся, отдать её за свою страну. Я очень горжусь своим братом и хочу, чтобы в нашей семье из поколения в поколение передавалось это чувство гордости за родных людей.

Трагически рано оборвалась жизнь Дмитрия Дмитриевича Струнаева, ему едва исполнилось тридцать. Несмотря на непростую жизненную дорогу, Дмитрий отличался мягким нравом и исключительной добротой. Среди его увлечений были спорт и рыбалка. Выпускник сельхозтехникума по специальности «ихтиология», он вынашивал планы о собственном пруде и разведении рыбы. Заветной мечтой Дмитрия было создание семьи и воспитание детей, однако судьба распорядилась иначе...

Все эти ребята – настоящие герои для нас. Они мечтали о будущем, полном радости и успеха, планировали свою жизнь, получали образование, трудились, любили и были любимы. Они были опорой для своих близких и всегда желали мира и благополучия своим семьям. Наши герои – это люди совершенно разные, каждый со своей историей и жизненным путём, но их объединяло одно – стремление оградить нашу Родину от опасности и врагов.