ПО Хакасии 29 сентября прогнозируют сильные дожди, ветер, грозы, местами снег

В Республике Хакасия в ближайшие 2 часа 28 сентября и в течение суток 29 сентября ожидаются резкие изменения в погоде, сильные и очень сильные дожди, местами с мокрым снегом, грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с и более, местами налипание мокрого снега, резкое понижение температуры воздуха, на дорогах местами гололедица.

Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах (источник ЧС – очень сильный дождь, мокрый снег, грозы, сильный ветер до 25 м/с и более).