Порядок на прилегающих территориях в Абакане должен быть

Порядок – базовая договорённость с окружающим миром, и дом – не только усадьба внутри за забором, но и прилегающая территория, и Правилами благоустройства города Абакана закреплено, что необходимо соблюдать чистоту на прилегающих территориях. Ведь если у входа в дом – груды мусора, значит, у живущих в доме людей нет уважения ни к себе, ни к соседям. Именно так воспринимают тех, кто мусорит у собственного крыльца. Гора досок, старая мебель, куски утеплителя становятся пристанищем для крыс и насекомых, и эти неприятности не остаются в пределах одного участка. Хлам на улице у усадьбы становится проблемой всего частного сектора. Поэтому помощники старост жилых районов регулярно обходят улицы, беседуют с владельцами, призывают к порядку, а в случае, когда собственник категорически не желает наводить порядок, составляют протоколы и передают их в административную комиссию для наложения штрафов.

Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин начал серию совещаний со старостами жилых районов и их помощниками, руководителями УКХТ и ДГАЗ Администрации города Абакана. Обсуждаются уборка зафиксированных весной замусоренных территорий частного сектора, выявленные захламлённые участки и принимаемые меры. Алексей Лемин прокомментировал цель таких встреч:

– Идёт двухмесячник по осеннему благоустройству, подводим промежуточные итоги. Мы делаем это не первый раз, и эти проблемы мы продолжим обсуждать на постоянной основе. Проводим контрольные мероприятия, проверяем содержание городских территорий. Традиционно мы начинаем с территориального общественного самоуправления жилых районов. Мы выслушиваем доклад, что сделано, после этого обсуждаем фотографии с территорий, определяем варианты действий, устанавливаем сроки, ставим на контроль. ТОСы, ДГАЗ, УКХТ – работаем совместно. Владимир Александрович Крафт докладывает об административной практике по каждому району. Во всех ТОСах, за исключением жилого района «Северный», есть частный сектор, и мы начинаем именно с этих территорий. Следующими будут разборы содержания закреплённых за нашими учреждениями общественных территорий, скверов и парков. Дойдём со временем и до обсуждения содержания прилегающих территорий многоквартирных домов и принятия соответствующих мер.

По большей части горожане в частном секторе складируют возле своих усадеб строительные материалы, которые лежат годами и становятся опасным строительным хламом: разбросанные гвозди, острые углы металла, битое стекло – всё это может поранить ноги ребятишек, которые носятся по улицам, проткнуть колёса велосипеда или шины машины. О том, как, например, работает с жителями актив ТОС «Красный Абакан», рассказала староста района Ольга Глущакова:

– Мы с помощниками регулярно обходим наши территории. Наш жилой район – 99% частной жилой застройки. В районе более трёх тысяч частных домовладений. Конечно же, мы стараемся проводить работу планомерно, в течение года стараемся обойти все жилые дома и напомнить собственникам о том, что существуют Правила благоустройства, что нельзя на прилегающей территории хранить и складировать какие-то строительные материалы, бытовой мусор. На прилегающей территории может стоять мусорный бак и могут быть какие-то элементы благоустройства, например, клумбы. В первую очередь, мы предупреждаем, беседуем, убеждаем. Мы, конечно, можем прибегнуть к крайним мерам и привлечь человека к административной ответственности, у нас есть эти полномочия, но это, действительно, крайние меры. Мы стараемся объяснять, обязательно даём время на устранение нарушений, чтобы люди могли спокойно прибрать и навести порядок.

Все старосты с помощниками действуют именно так: обходят, беседуют с собственниками, дают время на уборку и напоминают об административной ответственности. Ответственность установлена Законом Республики Хакасия 91-ЗРХ, статьёй 83(4) «Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований в части обеспечения чистоты и порядка». Штрафные санкции за первое нарушение – от 1 до 3 тысяч рублей, за повторное – от 3 до 5 тысяч рублей.

Правила городской жизни