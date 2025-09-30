В Парке Победы облицовывают гранитом подножие монумента

В Парке Победы продолжается благоустройство. Как и было запланировано на этот год, «Муниципальный жилищный фонд» выполняет капитальный ремонт объектов культурного наследия, а «Абаканское парковое хозяйство» проводит удаление аварийных деревьев для последующей замещающей высадки и завершило обустройство партерных газонов на площади почти 4 тысячи квадратных метров с выемкой и заменой грунта и новыми посевами. Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин обсудил с профильными руководителями и подрядчиками ход работ:

– Основные работы в Парке Победы у нас были выполнены в прошлом году за счёт федеральных средств: наш проект благоустройства Парка Победы стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов. В этом году мы выполняем работы только за счёт муниципалитета. Хотелось бы получить финансовую помощь от региона в таком важном вопросе, и предварительно мы даже обсуждали включить благоустройство парка в мероприятия по закону о столице, но, к сожалению, финансирование не получили. Мы приступили к очень важному элементу: ремонт объектов культурного наследия. Работы выполняет «Муниципальный жилищный фонд». Мы поменяли керамогранит на настоящий, природный, хороший. Основной объём работ до мая 2026 года мы сделаем. В этом году мы поставили в парке тёплый, хороший туалет, продолжаем делать дорожки, подходы, в том числе, к школе № 19.

Директор «Муниципального жилищного фонда» Андрей Аплошкин рассказал, что выполняется в этом сезоне:

– В этом году мы демонтировали старую облицовку. Убрали старое, восстановили геометрию в тех же самых пропорциях и размерах, так как это объект культурного наследия, подготовили основание, выровняли. Только после восстановления приступили к облицовке. Гранит у нас саяногорский, резали его специально под размеры. Нам нужно ещё восстановить постаменты под цифры. Людей, которые работают с гранитом, мало у нас, но мы должны к следующему празднованию Дня Победы успеть.