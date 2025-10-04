По Хакасии на 4 октября прогнозируют сильный ветер, в горах снег

По Республике Хакасия 4 октября ожидается ночью сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, в горах сильный снег, на дорогах местами гололедица. Прогноз получен от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах (источник ЧС – сильный снег, сильный ветер до 20 м/с, гололедица).