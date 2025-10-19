С Днём отца в России!

Отцы бывают разными: молчаливыми творцами детских миров, шумными авантюристами, готовыми хоть в полпервого ночи бежать за мороженым, или невидимыми титанами, чьё присутствие ощущается даже если папа на работе.

Отец важен для ребёнка, потому что он – не мама. Он другой: его советы короче, но крепче, его молчание иногда говорит громче слов. Отец – это шершавая ладонь, которая ловит тебя у края, когда ты уже почти сорвался. Это уставший смех в три часа ночи над дурацкой шуткой, которую никто, кроме вас двоих, не поймёт. Отец – первый герой, первый судья, первый спасатель.

Даже когда мы взрослеем и понимаем, что отец не всемогущ, он остаётся маяком – тем, кто когда-то научил забивать гвоздь, разжигать костёр и молча держать удар, когда жизнь бьёт по зубам. Мы сами, становясь отцами, слышим папины интонации в своём голосе, ловим их жесты в своих руках, смеёмся, как они.

Отец – не икона, не памятник и точно не просто имя в свидетельстве о рождении. Отец – мастер импровизации: то плотник, то психолог, то повар, чья жареная картошка кажется самой вкусной. Хранитель хрупкого. Укротитель детских штормов, когда мир кажется слишком огромным, а страхи – слишком громкими. Мастер баланса между ответственностью и безумием, тот, кто точно помнит, кому из детей какая сказка на ночь нужна и кому с чем делать утренний бутерброд. Отцовская любовь – тихое упрямство быть рядом с ребёнком, когда это важнее всего.

Отцы! Поздравляем с нашим праздником – Днём отца в России! Оставайтесь настоящими и надёжными!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин