В преддверии замечательного семейного праздника – Дня отца в детском саду «Варенька» состоялось душевное мероприятие. Ученики школы № 31, участники программы «Орлята России», поделились своим мастерством с маленькими воспитанниками. В гости к ребятам из детского сада «Варенька» пришли юные наставники – энергичные, творческие и отзывчивые школьники. Вместе они провели увлекательный мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток для пап, дедушек и всех дорогих сердцу мужчин.

За время встречи малыши научились продумывать композицию, воплотили свои самые тёплые пожелания в ярких, неповторимых работах, обменялись впечатлениями и получили массу положительных эмоций. Каждый воспитанник с любовью и старанием создавал свой уникальный подарок. В каждой открытке – частичка детской души, искреннее желание порадовать близкого человека. Такие совместные мероприятия невероятно важны для всех участников. Для дошкольников – это возможность почувствовать себя частью большого детского сообщества, перенять опыт старших товарищей, развить творческие навыки. Для «Орлят» – шанс проявить лидерские качества, заботу и чуткость, поделиться знаниями и получить бесценный опыт наставничества.

Для всех – ещё один шаг к укреплению связей между детским садом и школой, к созданию единого образовательного и воспитательного пространства. Такие встречи вдохновляют ребят на новые творческие свершения и учат их важнейшим социальным навыкам.

Готовые открытки станут особенными подарками для пап и дедушек воспитанников. В каждой из них – тепло детских сердец и радость совместного творчества.