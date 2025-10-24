В Администрации города Абакана наградили участников конкурса «Цветочная мозаика – 2025»

Сегодня в Администрации города Абакана состоялось торжественное награждение победителей ежегодного конкурса на лучшее цветочное оформление общественных территорий «Цветочная мозаика». Этот яркий и красочный конкурс, уже ставший доброй традицией, призван вдохновить абаканцев на создание прекрасного и уютного облика города, наполнить его жизнью и цветом.

В этом году на конкурс было представлено 77 интересных и оригинальных проектов, демонстрирующих не только талант и мастерство участников, но и их любовь к родному городу. Эти люди внесли неоценимый вклад в озеленение и благоустройство Абакана, создав настоящие оазисы красоты, радующие глаз и дарящие позитивные эмоции всем горожанам. Конкурсная комиссия, состоящая из опытных специалистов, тщательно оценила каждое предложение, учитывая креативность, эстетичность, соответствие общей концепции и техническое исполнение. Важным этапом оценки стало и мнение жителей города, которое было учтено по результатам web-опроса.

После кропотливой работы и подсчёта набранных баллов конкурсная комиссия определила победителей в пяти номинациях.

В номинации «Лучшее цветочное оформление территории многоквартирного дома» победителями стали:

1 место: Ольга Александровна Войткив (пр-т Дружбы Народов, 3Б) – диплом и сертификат на 15000 рублей.

2 место: МКД по ул. Итыгина, 8, Татьяна Михайловна Беляева – диплом и сертификат на 9000 рублей.

3 место: МКД по ул. Советская, 47, Надежда Николаевна Каплунова – диплом и сертификат на 5000 рублей.

4 место: МКД по ул. Пушкина, 164, Галина Ильинична Зверева – диплом и сертификат на 4000 рублей.

В номинации «Лучшее цветочное оформление прилегающей территории административного здания» жюри отметило:

1 место: Муниципальное унитарное предприятие города Абакана «Водоканал» (ул. Катерная, 38, директор Василий Николаевич Кузнецов) – диплом и сертификат на 15000 рублей.

2 место: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования» (ул. Саралинская, 26, директор Галина Петровна Жукова) – диплом и сертификат на 9000 рублей.

3 место: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана «Детская художественная школа имени Д.И. Каратанова» (ул. Хакасская, 62, директор Александр Григорьевич Кобыльцов) – диплом и сертификат на 5000 рублей.

4 место: Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Абаканский Дворец Молодёжи» (пр-т Дружбы народов, 22, директор Андрей Серафимович Патрикеев) – диплом и сертификат на 4000 рублей.

Среди индивидуальных домовладений в номинации «Лучшее цветочное оформление прилегающей территории индивидуального жилого дома» лучшими признаны:

1 место: Илья Федорович Кукарцев (ул. Вознесения, 58) - диплом и сертификат на 15000 рублей.

2 место: Татьяна Владимировна Рыбникова (ул. Герцена, 35) – диплом и сертификат на 9000 рублей.

3 место: Фаина Александровна Чебодаева (ул. Энгельса, 57-1) – диплом и сертификат на 5000 рублей.

4 место: Лариса Васильевна Онищенко (ул. Павших Коммунаров, 31) - диплом и сертификат на 4000 рублей.

В номинации «Лучшее цветочное оформление территории дошкольного образовательного учреждения» победили:

1 место: детский сад «Дельфин» (ул. Тельмана, 89, заведующий Ольга Эдуардовна Тимошенкина) – диплом и сертификат на 15000 рублей.

2 место: детский сад «Филиппок» (ул. Чехова, 151, заведующий Анна Юрьевна Полосина) – диплом и сертификат на 9000 рублей.

3 место: детский сад компенсирующего вида «Орлёнок» (ул. Щетинкина, 80А, заведующий Наталья Юрьевна Филимонова) – диплом и сертификат на 5000 рублей.

4 место: детский сад «Радуга» (пр-т Дружбы Народов, 25, заведующий Татьяна Николаевна Кириенко) – диплом и сертификат на 4000 рублей.

В номинации «Лучшее цветочное оформление территории общеобразовательного учреждения» места распределились следующим образом:

1 место: школа № 25» (ул. Тельмана, 93, директор Шалико Ивериевич Беруашвили) – диплом и сертификат на 15000 рублей.

2 место: Гимназия (ул. Комарова, 12, директор Алла Викторовна Селиваненко) – диплом и сертификат на 9000 рублей.

3 место: школа № 12» (пр-т Дружбы Народов, 21, директор Наталия Владимировна Ветошкина) – диплом и сертификат на 5000 рублей.

4 место: школа № 18» (ул. Челюскинцев, 6, директор Ольга Петровна Крафт) – диплом и сертификат на 4000 рублей.

Жители дома 3Б по проспекту Дружбы Народов стремятся окружать себя красотой и делиться ею с другими. Ольга и Юлия, члены совета дома, – победители в номинации «Лучшее цветочное оформление территории многоквартирного дома». Они поделились секретом своего успеха:

– Ежегодно мы стараемся создать что-то особенное, красивое и необычное. У нас небольшой творческий коллектив, но работоспособный и креативный. Мы постоянно высаживаем новые виды растений, новые цветочные композиции, придумываем формы. Сейчас у нас в проекте новые горшки и цветочная клумба. Мы смотрим много передач по садоводству, чтобы воплотить в жизнь наши задумки. На следующий год мы вновь планируем принять участие в «Цветочной мозаике» и, конечно, надеемся на победу. Будем удивлять жюри конкурса. Тот небольшой участок около дома, который у нас есть, ещё не весь облагородили, планируем там высадить новые растения. В этом году мы посадили два красивых дуба, они отлично там прижились. Мы стремимся передать наше видение красоты окружающим, чтобы вечером, отдохнув на скамейке, каждый мог ею насладиться.

Поздравляем всех конкурсантов и победителей и желаем неиссякаемого вдохновения!