На улице Пирятинская укладывают верхний слой асфальта

Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин проверил ход работ на улице Пирятинская в пятом жилом районе от ЦСКА до федеральной дороги: здесь строят дорогу, устанавливают улично-дорожное освещение, обустраивают тротуар, остановочные карманы. Сегодня на дороге укладывают верхний слой асфальта. Алексей Лемин прокомментировал:

– По улице Пирятинская мы продолжаем работы. Не первый год идут дорожные работы на этой улице, за несколько лет мы провели капитальный ремонт в полном объёме от ЦСКА до ДК Железнодорожников, реконструкцию от ДК Железнодорожников до улицы Ломоносова с расширением проезжей части. Сейчас выполняем последний отрезок: для жителей – долгожданный, для нас – это выполнение обещания. Дорога ведёт до района усадебной застройки, который примыкает к федеральной автодороге, 750 метров, две полосы движения. Здесь не было ни асфальта, ни тротуара, ни освещения. Работы ведутся исключительно за счёт средств городского бюджета, деньги выделены по решению Совета депутатов города Абакана. Подрядчик обязан выполнить контракт по асфальтированию до 10 ноября, но на сегодня уже завершают.

Кроме этого, подрядчик установит два остановочных пункта, автобусные остановки, Автобусное сообщение будет запущено в следующем году. На пешеходном переходе будет выполнена искусственная неровность в виде трапеции: даже по нижнему слою асфальта уже начали гонять. Объект долгожданный, получился очень хорошо, думаю, жители будут очень рады.