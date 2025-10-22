Каждый десятый житель Хакасии установил самозапрет на кредиты и займы

Более 40 тысяч жителей Хакасии воспользовались возможностью установить самозапрет на кредиты и займы. С 1 марта этого года сделать это можно было через портал Госуслуги, а с 1 сентября такая возможность появилась и лично через МФЦ. С начала работы этого инструмента от мошенничества себя обезопасили уже более 16,5 миллиона граждан по всей стране. Такие цифры приводит Госкомитет цифрового развития и связи Хакасии.

«В нашей республике уже есть случаи, когда потраченные на установку самозапрета несколько минут спасли от больших финансовых потерь. Этот инструмент защиты от мошенников действительно работает. Вы просто вносите отметку в свою кредитную историю о том, что не разрешаете выдавать вам кредиты или займы. Если вдруг после этого банк или МФО получат кредитную заявку от вашего имени, они обязаны будут отказать после проверки кредитной истории. Когда вам самому понадобятся заёмные деньги, самозапрет можно снять, а затем снова установить», – рассказал Владимир Алферов, заместитель управляющего Отделением Банка России в Хакасии.

По данным МВД Хакасии, с начала года у жителей республики киберпреступники похитили почти 315 миллионов рублей. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего зарегистрировано 1639 преступлений в сфере дистанционного мошенничества: почти на 10% меньше, чем за январь-октябрь 2024 года.

Источник: Пресс-служба Отделения Банка России в Хакасии