Абаканской «Спортивной школе единоборств» – 20 лет!

Сегодня в Абакане в Городском центре культуры «Победа» на торжественном концерте, посвящённом 20-летию муниципального бюджетного учреждения города Абакана «Спортивная школа единоборств», чествовали коллектив: школе исполнилось 20 лет! Школа была создана отделением от «Комплексной детско-юношеской спортивной школы» группы видов спорта, относящихся к единоборствам, в которую вошли: бокс, дзюдо, греко-римская борьба, тхэквондо, косики каратэ, вольная борьба. С 2006 года по программе «Развитие видов спорта» в школе открылось отделение тяжёлой атлетики. Сейчас тренировочные занятия ведутся на 13 спортивных объектах города Абакана, а общее количество занимающихся: 825 человек.

Наша школа – то уникальное место, где ребёнок может найти себя после трудного дня в школе, где можно выплеснуть всю накопившуюся бурю, обернув её в энергию удара по лапам или в грацию броска. Это территория, где гаджеты молчат, а говорят тело и дух, где находят не просто увлечение, а братство, где товарищ по спаррингу протянет руку, чтобы поднять тебя, а не пройти мимо. Наша школа – от крохи в кимоно, с трудом завязывающего пояс, до атлета, чей взгляд уже видел пьедестал мирового уровня, – это наша, абаканская плеяда звёзд!

Глава города Абакана Алексей Лемин вручил школе ноутбук, пожелал школе развития, процветания, популярности и новых побед:

– Дорогие друзья, все те, кто причастен к этой яркой, шумной, кипящей истории, которая называется «Спортивная школа единоборств»! От всей души поздравляю с праздником, с юбилеем! 20 лет грохота гонгов, свиста канатов, топота прыжков и особого звона – звона медалей в копилку нашей команды! За 20 лет прожито и сделано очень сделано многое. Конечно, это – огромное количество важных, статусных турниров, тысячи боёв и поединков, это месяцы, годы и больше изнурительных тренировок. Тренировок для одной цели – быть сильнейшим. Конечно же, это наши победы на турнирах разного уровня: региональных, всероссийских, международных, где вы представляете не просто честь нашей школы, а представляете честь нашего Абакана, нашего региона, а на международных турнирах представляете честь нашей страны. Мы вами очень гордимся и очень за вас переживаем. 21 мастер спорта – 21 невероятная история преодоления себя, 162 кандидата в мастера, а ещё за 20 лет – целая армия ребятишек, которые, затаив дыхание, слушают своего тренера, кто в тяжёлых схватках на коврах и рингах тренируют тело, тренируют дух. Вы не просто их тренируете, не просто укрепляете их силу, скорость, выносливость, вы закаляете характер! Делаете их дух непобедимым! Вы учите их идти вперёд несмотря ни на что, падать – а без этого никуда. Все падают, но – вставать и снова идти, чтобы побеждать. У вас, дорогие тренеры, на самом деле, миссия значительно больше: вы воспитываете настоящих, достойных великой России людей! С праздником!

За время работы школой подготовлены 21 Мастер спорта России по греко-римской борьбе, каратэ, боксу, дзюдо, рукопашному бою, 162 Кандидата в мастера спорта, более 2000 спортсменов-разрядников. Традиции школы закладывали такие опытные тренеры, как Карамашев Алексей Николаевич – тренер-преподаватель каратэ, первый Мастер спорта СССР по вольной борьбе в Республике Хакасия, Федяев Сергей Анатольевич – тренер-преподаватель дзюдо, один из первых начал развивать дзюдо в городе Абакане, Султреков Геннадий Васильевич – тренер-преподаватель греко-римской борьбы, на протяжении многих лет являлся старшим тренером сборной Республики Хакасия по греко-римской борьбе. Первым директором являлся Шубин Виктор Николаевич.

В 2022 году тренеру «СШ единоборств» Казыгашеву Дмитрию присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России». Дмитрий является воспитанником «СШ единоборств», окончил обучение в спортивной школе имея звания: МС России по косики каратэ и МС России по рукопашному бою, продолжил спортивную карьеру, выступая за Вооруженные силы Красноярского края, продолжая тренироваться под руководством тренера «СШ единоборств» Кокоякова Д.В. В 2017 году стал Чемпионом Мира по рукопашному бою, в 2020 году присвоено звание МСМК по рукопашному бою. С 2019 работает тренером в «СШ единоборств».

Сейчас в школе работают 24 тренера, с 2009 года школой руководит Людмила Николаевна Федяева.

Почётной грамотой Администрации г. Абакана за многолетний добросовестный труд, верное и преданное служение профессии, высокий профессионализм и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Абакане награждён тренер-преподаватель Виталий Таянчин.

Благодарственным письмом Главы города Абакана за высокие спортивные результаты, добросовестный труд, профессиональное мастерство, пропаганду физической культуры и спорта, активное участие в спортивной жизни города и республики отмечен тренер-преподаватель Владислав Карамашев.

Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Республики Хакасия Дмитрий Сафронов поздравил школу с юбилеем и вручил благодарности Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия старшему тренеру-преподавателю Виталию Чичинину и старшему тренеру-преподавателю Денису Кокоякову. Благодарность Министерства физической культуры и спорта Республики Хакасия вручена заместителю директора по методической работе Дмитрию Куковенко.

Поздравил нашу прославленную спортивную школу Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин. Благодарственным письмом Совета депутатов г. Абакана отмечены тренер-преподаватель Пётр Григорьевич Чезыбаев и тренер-преподаватель Ефим Егорович Бургундосов.

Благодарственное письмо Верховного Совета Республики Хакасия вручено Екатерине Алексеевне Мамаевой – заместителю директора по спортивной подготовке – за многолетний добросовестный труд, значительные заслуги в содействии и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта.

Почётной грамотой Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации г. Абакана награждены Олег Сергеевич Сенотрусов, тренер-преподаватель, и Денис Васильевич Сагатаев, тренер-преподаватель.

Благодарственное письмо Управления культуры, молодёжи и спорта вручено Дмитрию Андреевичу Попову, Ивану Александровичу Данчинову, Андрею Андреевичу Кобелькову, Любови Юрьевне Зарецкой, Владимиру Григорьевичу Чичинину.

Чествовали на празднике ветеранов, членов сборной России, молодых тренеров и выпускников, благодарили родителей, партнёров и меценатов.

Друзья! Пусть ваши ряды растут, пусть звон медалей становится одним из главных гимнов славе Абакана, а ваша внутренняя кузница продолжает ковать тех, на кого равняется Россия!