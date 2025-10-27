С Днём работников автомобильного и городского пассажирского транспорта!

День автомобилиста – живой пульс миллионов судеб. Сегодня мы поздравляем не только тех, кто за рулём, но и тех, кто вписывает в маршрутные листы нашу повседневность: инженеров, выверяющих графики; логистов, продумывающих невидимую паутину перевозок; механиков, чьи руки чуют неисправность раньше, чем о ней сообщит датчик…

Без вас рассыплется всё: врач не успеет к больному, студент – на пару, бабушка – в поликлинику, а родитель – за ребёнком в детский сад. Ваш труд – это невидимый каркас, на котором держится городская жизнь. Без этой отлаженной, часто невидимой работы город бы просто остановился.

Пусть «баранка» в руках водителя будет тёплой, пусть «глаза» автобусов и троллейбусов всегда «подмигивают» нам вовремя, пусть диспетчерский голос звучит спокойно, а в салоне пусть пахнет не машинным маслом, а согревающей осенью. Спасибо вам за каждый пройденный километр, за каждый стартующий с лёгкостью двигатель, за вышку и грейдер, снегоуборочную и водоналивную машину, спасибо за то, что вы возвращаете нас домой!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин