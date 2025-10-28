Значимое достижение абаканских библиотекарей в краеведении

Сотрудники информационно-библиографического сектора муниципального бюджетного учреждения культуры «Абаканская централизованная библиотечная система» – главный библиограф Наталья Сергеевна Иванова и заведующий информационно-библиотечным сектором Светлана Владимировна Кяргина – заняли 1 место в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства на лучшее библиографическое пособие по краеведению «Знай наш край: Мастер библиографии». Организатором конкурса выступила Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» при поддержке Комитета по культуре, молодёжи и спорту Администрации города Черногорска.

Конкурс собрал участников из разных регионов России. В состязании приняли участие представители Красноярского края, Калужской, Белгородской, Самарской, Рязанской областей и других субъектов Российской Федерации.

Наши специалисты представили на суд жюри информационно-библиографический сборник «Абаканское Заречье: история жилого района Нижняя Согра». Работа была удостоена первого места в номинации «Тематическое библиографическое издание».

Победа особенно ценна тем, что труд библиотекарей-краеведов, создающих уникальные краеведческие пособия, по праву считается основой всей краеведческой работы.

С полным текстом этого издания можно познакомиться на сайте АЦБС: https://цбс.абакан.рф/assets/files/abakanskoe-zareche_kniga_1.pdf

Подготовлено АЦБС