Градостроительная политика: в Абакане планируют объекты на 2026 год

В Департаменте градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана состоялось заседание комиссии, на котором обсуждались предложения в перечень объектов на 2026 год по городской программе «Градостроительная политика». В течение года в администрацию города и структурные подразделения приходят предложения и жалобы от горожан, старосты районов также направляют в администрацию собранные предложения, и перед внесением депутатам проекта городского бюджета на следующий год комиссия ежегодно в сложных спорах определяет приоритетные территории, где необходимо в первую очередь построить тротуары, провести освещение, отвести воду, отсыпать или заасфальтировать участки дорог. По каждой территории проводятся выездные обследования.

В частности, сегодня на планируемые на 2026 год объекты в районе «Арбан» выехал Глава города Абакана Алексей Лемин:

– Район Арбан, который входит в жилой район «Западный», на сегодня самый интенсивно застраивающийся район города. Основное строительство жилья ведётся именно здесь, в том числе на земельных участках по улицам Богдана Хмельницкого и Володарского. Сразу встаёт серьёзный вопрос по развитию инфраструктуры, в первую очередь, дорожной. Основная магистраль района – улица Кирова, в этом году Абакан за свой счёт продолжил одну из главных городских магистралей, общая стоимость дорожных работ по улице Кирова в этом году – около 100 миллионов рублей. важно, чтобы было сообщение и с другими районами города, поэтому мы делаем примыкания с улицей Кирова. По плану в этом году были два участка: улица Чернышевского и улица Володарского. Работы на улице Володарского были приостановлены, так как тепловики в настоящее время заканчивают участок магистральной теплотрассы. На следующий год сюда придут дорожники. К сожалению, нам придётся перепроектировать этот отрезок в связи с тем, что изменится отметка проезжей части: теплотрасса довольно высоко. В 2026 году мы участок выполним, он будет примерно 300 – 400 метров, но движение на нём мы прогнозируем интенсивное. Поэтому будем делать не только проезжую часть, но и освещение, и пешеходные связи. Это будет удобно для жителей района «Западный». В 2025 году мы выполнили территорию, примыкающую к 33 школе: проезды, тротуары, парковки. В планах на 2026 год сделать проезд в районе домов по улице Арбан 16 – 18 и соединить его с выходом на улицу Итыгина. Отрезок отличается пучинистым грунтом, а также здесь есть две тепловые камеры. Предстоит непростое проектное решение, нам, скорее всего, придётся заменять существующие плиты над камерами. Сейчас определяем протяжённость, технические условия. Выезд на место необходим. Сегодня мы убедились, что есть необходимость и в освещении, и в тротуарах. Тоже будем планировать. Район развивается активно, здесь благоустраивают территории как муниципалитет, так и застройщики.