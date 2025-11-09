XII Межрегиональный фестиваль «Параскева-пятница»: праздник души, вдохновения и любви к народным традициям

В Городском центре культуры «Победа» царит атмосфера предвкушения: сегодня здесь стартовал XII Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Параскева-пятница». Это событие, ставшее настоящей визитной карточкой города, вновь собрало талантливых мастеров и ценителей прекрасного из Хакасии и Юга Красноярского края. Фестиваль, посвящённый славянской богине рукоделия и женского творчества, ежегодно демонстрирует богатство и разнообразие народных традиций.

Открыла фестиваль-конкурс «Параскева-пятница» главный специалист отдела организации массовых праздников и мероприятий Управления культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана Ирина Семёнова:

– Фестиваль «Параскева-пятница» очень нужен и важен для всех, потому что он показывает, какие мы разные, как мы можем по-настоящему быть интересны друг другу. Каждая мастерица в этом году придумала ни на что не похожую работу, то есть работы даже не перекликаются. Казалось бы, что можно придумать ещё такого интересного из красивых тряпочек, и вот мы видим красивые сумки, шляпки, тапочки, и чего здесь только нет! Просто восхищение каждой участницей! Вы – большие молодцы, что воплощаете самые необычные идеи в жизнь и показываете готовое изделие нам. Безумно рада за всех абаканцев и гостей нашего города, потому что целых три дня они могут наслаждаться этой красотой и приобрести кусочек счастья, который будет радовать на долгие годы.

В этом году фестиваль «Параскева-пятница» представил на суд зрителей более тысячи уникальных работ, посвящённых главной теме фестиваля: «Цветочная планета». Работы были, как всегда, выполнены в самых разнообразных техниках. Гостей фестиваля ждало захватывающее путешествие в мир лоскутного шитья, где из разноцветных кусочков ткани рождаются удивительные панно и одеяла. Любители мягких и уютных изделий смогли по достоинству оценить работы, выполненные в технике войлоковаляния, – от тонких украшений до тёплых валенок. Изящество и тонкость кружевоплетения очаровали даже самых искушённых ценителей, а бисерная вышивка поразила своей кропотливостью и красотой. Не остались без внимания и вязаные изделия, способные согреть в любую непогоду, а также оригинальные изделия из кожи, демонстрирующие мастерство и фантазию авторов. Каждая работа – это неповторимый взгляд на мир флоры, отражённый в творчестве мастера.

Помимо выставки-ярмарки, на фестивале предусмотрена насыщенная программа мастер-классов, где каждый желающий сможет научиться создавать собственные шедевры под руководством опытных мастеров. Один из членов жюри, кандидат исторических наук, доцент кафедры музыки, декоративно-прикладного искусства и народной художественной культуры Института искусств ХГУ имени Н.Ф. Катанова Наталья Русина отметила:

– У каждого фестиваля, который существует в нашем городе, стоит конкретное имя. Имя этого фестиваля – Нина Ивановна Петрова, руководитель клуба лоскутного шитья «Чистый исток». Спасибо этому клубу и конкретно Нине Ивановне за то, что ежегодно в ноябре у нас с вами есть возможность встретиться, общаться, наслаждаться красотой и дополнительно участвовать в различных мастер-классах, повышая свой уровень мастерства. Следующий год нашим Президентом будет объявлен Годом единства народов России, и такие фестивали, которые проходят в различных городах, являются точечными ресурсами для поддержки народной культуры в России в целом. Ближайшие три дня желаю всем участникам найти для себя что-то новое, интересное, вдохновиться и поделиться своим творчеством. Всем хорошего настроения и творческих успехов!

Фестиваль «Параскева-пятница» служит не только витриной для демонстрации дарований, но и представляет собой пространство для встреч людей со схожими интересами, обмена навыками и расширения творческих горизонтов. Координатор фестивального движения «Хороводы России» Галина Кирман, являясь активным участником различных фестивалей и соревнований, также не обошла вниманием и фестиваль «Параскева-пятница». Галина делится:

– Шить я начала с 6 лет, сначала были лоскутики, маленькие куколки, наряды для них, а потом начала шить изделия побольше, детские вещи. Сейчас мои внуки с ног до головы «обшитые»: внучка модничает с новыми сумочками, а внук – с новыми шортами. К тому же, главное преимущество в том, что такого больше ни у кого нет, такие вещи – в единственном экземпляре. Сегодня на выставке мы радуем всех новогодними полотенцами, сумками-шопперами, детскими вещами и домашним текстилем. Ждём всех за порцией красоты!

Кружевоплетение – сложный, но красивый вид творчества, который предполагает создание текстильных изделий с узорами путём определённого переплетения нитей. Кружевница Юлия Лунёва – яркий пример человека, преданного этому древнему ремеслу. Она уверена, что традиции кружевоплетения необходимо сохранять и передавать следующим поколениям:

– Кружево – это старинный вид рукоделия, известный на Руси ещё с 18 века. Я занимаюсь этим видом декоративно-прикладного творчества более 20 лет, и это приносит мне огромное удовольствие! Когда я была студенткой ХГУ имени Николая Фёдоровича Катанова, меня с головой затянуло в творчество именно этого направления. Потом на несколько лет пришлось это дело оставить, но я вернулась. Возрождение и сохранение народных традиций привело меня к тому, что я снова взяла в руки эти волшебные палочки, которые называются «коклюшки». И теперь я с ещё большим энтузиазмом продолжаю осваивать новые узоры, обучать других и рассказывать о неповторимой красоте кружева.

Фестиваль «Параскева-пятница» продлится до 9 ноября. Не упустите возможность прикоснуться к миру красоты и творчества, почувствовать себя частью «Цветочной планеты» и найти вдохновение для собственных творческих начинаний!