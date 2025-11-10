По Хакасии 10 и 11 ноября прогнозируют ухудшение погоды: сильный ветер, снег, гололёд

По Республике Хакасия во второй половине дня 10 ноября и ночью 11 ноября местами в горах ожидается сильный и очень сильный снег. В течение суток 11 ноября ожидаются резкие изменения погоды: понижение температуры воздуха на 10° и более, снег, сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, ночью 25 м/с и более, на дорогах местами гололедица. Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, техногенных пожаров, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, обморожений и переохлаждений среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах, сход снежных масс (источник ЧС – сильный и очень сильный снег в горах, сильный ветер 25 м/с и более, гололедица, понижение температуры воздуха на 10° и более).