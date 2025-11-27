В детском саду «Золушка» отрыт стенд «Защитники Отечества – наши Герои!»

Юлия Чурилова Ноя 27, 2025 Общество

В Год защитника Отечества в абаканском детском саду «Золушка» реализуются различные проекты, направленные на формирование у дошкольников патриотизма, преемственности поколений, благодарности ветеранам и признания подвигов участников Специальной военной операции.

Благодаря проекту «С семьями Героев» в дошкольном учреждении в торжественной обстановке открылся патриотический стенд «Защитники Отечества – наши Герои!». На стенде размещены фотографии родителей воспитанников детского сада «Золушка» – участников Специальной военной операции. В церемонии открытия стенда приняли участие мамы с детьми из семей участников СВО, почётный гость и ветеран СВО Алексей Веселков, активисты «Движения Первых» от школы № 11 и детского сада «Золушка».

Событие  началось с выноса Государственного флага Российской Федерации знаменной группой учеников школы № 11. На фоне открывшегося  стенда  «Защитники Отечества – наши Герои!» ветеран СВО  рассказал ребятам о мужестве российских солдат, находящихся в зоне боевого соприкосновения, о современном вооружении  нашей страны. С большим волнением он отвечал и на вопросы дошкольников.

Открытие стенда героям Специальной военной операции нашло эмоциональный отклик у детей. Для них бойцы, запечатлённые на фотографиях,  будут примером мужества и героизма, доблести и преданности, готовности беззаветно служить интересам Родины. У стенда  продолжатся занятия по патриотическому воспитанию, где прозвучат рассказы о подвигах участников СВО и их заслугах перед Отечеством.   

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

