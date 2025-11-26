Алексей Лемин – налоговой службе: Спасибо за безупречную работу!

Вместо совещания в кабинете – встреча за чаем, вместо протокола – откровенный разговор о том, что общего у налогового инспектора с переводчиком с древних языков, почему работа с горожанами требует не столько знания кодексов, сколько дипломатического таланта, как цифры в декларациях превращаются в судьбы не только бизнеса, но – одну судьбу государства. Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин на неформальной встрече с сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия поговорил о работе сотрудников одной из старейших служб под неожиданным углом: не столько как о контроле, сколько как о тонком искусстве диалога между законом и жизнью человека.

В коллективе Управления Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия – 406 сотрудников, и сегодня лучшим из них вручили благодарственные письма Главы города Абакана и почётные грамоты Администрации города Абакана. Глава города Абакана Алексей Лемин поблагодарил службу за безупречную работу:

– Дорогие друзья! Поздравляю с 35-летним юбилеем создания Федеральной налоговой службы, но мы все понимаем, что ваша служба функционирует столько, сколько само государство, просто 35 лет – в условиях новых экономических реалий. Вы все прекрасно понимаете, что налоговая служба – основа государственного устройства. От вашей четкой, бесперебойной, грамотной работы зависит функционирование не то что посёлка или города, от вашей работы зависит функционирование самого государства. Строительство садика или школы, благоустройство, ремонт дорог, работа коммуналки на самом деле начинается не здесь, не в администрации, а в ваших стенах, и все эти годы вы работаете в условиях сложной экономической обстановки. У нас всегда повышенная неопределённость, сложность с прогнозируемостью доходов, с формированием бюджетов, и, кроме этого, и вы, и мы работаем в условиях постоянно меняющегося налогового законодательства. С учётом всех сложностей вы работаете чётко, грамотно, аккуратно, а главное – бесперебойно. Кроме этого, ваша служба последние годы существенно меняется, и это уже не про контроль, надзор и проверки, а больше про сервис, поддержку, цифровизацию, да и, собственно, сама цифровизация в государственной системе началась с налоговой службы. Именно вы создаёте ту благоприятную среду, о который мы говорим, вы – тот самый человеческий фактор, который делает службу не железной, а отзывчивой, живой, и я говорю вам больше спасибо, что все эти годы мы не просто вместе работаем – мы настоящие партнёры. Спасибо за сложную, безупречную работу!

Ароматный чай, пирожные и печенье располагают к неформальному общению, и конечно, за столом звучали и вопросы по замене котлов и в целом про выполнение федерального проекта «Чистый воздух», и про места в детских садах, и про строительство и капитальный ремонт школ, и про дорожные работы, и обсуждали налоговую реформу, и вспоминали, как в начале девяностых годов прошлого века в здании администрации располагались органы статистики, занятости, налоговой, и как нынешний руководитель УФНС по Хакасии Светлана Диденко в те времена полдня работала на Щетинкина, 10, полдня – на Пушкина, 68… Светлана Николаевна отметила:

– Такая встреча у нас произошла впервые, я думаю, она будет не последняя, потому что от развития города Абакана в республике зависит очень многое. сегодня были отмечены сотрудники налоговой службы, и для них это – очень важно. Да, мы говорим о цифровизации, о роботизации, но за всем этим стоят люди, которые ежедневным трудом пополняют бюджет.

Готовность к изменениям в налоговом законодательстве, постоянное самообразование, способность оперативно реагировать на запросы общества и государства – отличительные качества сотрудников налоговой службы. За каждым разъяснённым вопросом, за каждой решённой проблемой – огромный труд, который большинство горожан никогда не увидит.

Ветеран налоговой службы, старший государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Татьяна Яковлева рассказала о своём пути на службу:

– Я окончила экономический институт связи по специальности «экономист» и в 1998 году, 1 декабря пришла в налоговую службу. С первых дней в налоговой службе с удовольствием хожу на работу. Это – прекрасный коллектив, это люди, и это очень много значит. Всегда работает команда, которая в любой момент приходит на помощь. Наверное, не смогу изменить налоговой службе никогда, я здесь выросла. Когда работаешь много лет, видишь развитие, видишь, как всё меняется в службе, в структуре. Когда-то нам приносили декларации на бумаге, и это был один труд, теперь мы всё это видим в электронном виде, очень ускоренно, от моих коллег это требует быстроты мышления, развития в информационном плане, – другой труд, и мне кажется, что работать становится не проще, но интереснее. Большое-большое спасибо руководству, потому что от них зависят и настроение в коллективе, и стабильность, и развитие.

Уважаемые сотрудники Федеральной налоговой службы! Спасибо вам за то, что переводите «юридический» на понятный русский, за то, что помогаете тысячам людей начать работать легально, за то, что вы первые и главные консультанты для пришедших со своими сомнениями и тревогами. Спасибо за вашу стойкость, интеллектуальную честность и за никому не видимую, но такую важную внутреннюю ответственность!