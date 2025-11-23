По Хакасии 23 ноября и 24 ноября прогнозируют сильный ветер и снег

По Республике Хакасия во второй половине дня 23 ноября и в течение суток 24 ноября ожидается сильный и очень сильный юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с, 25 м/с и более, в горах Орджоникидзевского района – до 30 м/с, местами в горах сильный и очень сильный снег. Штормовое предупреждение получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с угрозой перехода на населенные пункты, объекты КФХ и иные объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, обрывом линий электропередач и линий связи, нарушением работы объектов энергетики, падением слабо закрепленных конструкций, деревьев, повреждением крыш, автомобильного транспорта, увеличением травматизма среди населения, нарушением транспортного сообщения, работы дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП и происшествий на водных объектах, сход снежных масс (источник ЧС – очень сильный ветер до 30 м/с, очень сильный снег в горах).