На коллегии ГУО проанализированы результаты государственной итоговой аттестации 2025 года

«Анализ и предметно-содержательная интерпретация результатов государственной итоговой аттестации 2025 года» - такова тема ноябрьского заседания коллегии Городского управления образования Администрации города Абакана.

С основным докладом перед руководителями общеобразовательных учреждений, педагогами, ответственными лицами пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ выступила заместитель начальника Городского управления образования Администрации г. Абакана Галина Озерова:

– Подготовка к государственной итоговой аттестации – это большая системная работа, проводимая в течение всего учебного года. Отмечена согласованность всех субъектов, участвовавших в организации работы пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ. В соответствии с требованиями было организовано общественное наблюдение. Одно из главных нововведений прошедшей экзаменационной кампании - родительский контроль в пунктах проведения экзаменов для обеспечения прав участников ЕГЭ. В этой роли выступили более 200 представителей родительской общественности.

В 2025 году для получения аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо было сдать экзамены по четырём учебным предметам: два обязательных (русский язык и математика) и два предмета по выбору. Всего в ГИА-9 приняли участие 2542 выпускника 9-х классов.

Далее Галина Озерова отметила:

– Наиболее часто выбираемыми учебными предметами стали обществознание, информатика и география. Менее выбираемые у девятиклассников текущего года - история, английский язык, литература. Рост качества знаний девятиклассников Абакана отмечен по математике, физике, истории и географии. 51% выпускников 9-х классов 2025 года продолжают обучение в 10-х классах абаканских школ. ГИА в форме ЕГЭ прошли 1006 выпускников 11-х классов. У участников ЕГЭ в 2025 году была возможность пересдачи экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования новых результатов при приёме на обучение в вузы в год проведения этого ЕГЭ. Данная мера была предложена в прошлом году Президентом Российской Федерации в его послании Федеральному собранию РФ. 260 выпускников 11-х классов использовали эту возможность.

Отмечен рост показателя «активность участия одиннадцатиклассников в ЕГЭ», который в 2025 г. составил 91,3% (данный показатель рассчитывается как доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трём и более предметам и даёт информацию о доле выпускников, ориентированных на поступление в вузы). 73% выпускников, обучавшихся по программам профильного обучения, продолжают в вузах обучение по направлению профиля, выбранного в школьные года.

Отмечены и другие достижения выпускников средней школы 2025 года. Это наивысший результат ЕГЭ - 100 баллов, который показали выпускники школы № 1 (один выпускник по химии), № 25 (один выпускник по русскому языку), Гимназии (два выпускника по химии), Лицея имени Н.Г. Булакина (один выпускник по русскому языку). Наиболее выбираемыми предметами на ЕГЭ в 2025 году стали обществознание (доля выбравших – 49,9%), информатика (20,7%), история (20,7%), биология (20,1%), химия (почти 17%).

Важный показатель качества обучения - конкурентоспособность выпускников при поступлении в вузы. Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) уже 11 лет публикует рейтинги лучших школ России по каждому субъекту федерации. Составлены списки-рейтинги по конкурентоспособности выпускников двух типов: в список «Лучшие школы Республики Хакасия. Масштаб. 2025» (10 лучших школ с наибольшей долей выпускников, поступивших в «топовые» университеты страны) вошли пять школ Абакана: Гимназия, Лицей имени Н.Г. Булакина, школы №№ 1, 12, 25 (https://raex-rr.com/education/school_regions/Republic_Khakassia/2025/). В список «Лучшие школы Республики Хакасия. Конкурентоспособность. 2025» (10 лучших школ по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны) вошли четыре школы Абакана: Гимназия, Лицей имени Н.Г. Булакина, школы №№ 12 и 25 (https://raex-rr.com/education/schools_by_compete/Republic_Khakassia_by_compete/2025/).

Опытом подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации поделились с коллегами руководители двух общеобразовательных учреждений города: Алла Селиваненко, директор гимназии, и Татьяна Плоцкая, директор школы № 31. Ими озвучены эффективные практики: системная работа, ориентированная на результат, тренировочные работы, интеграция урочной и внеурочной деятельности, активная наставническая деятельность. Об основных формах методического сопровождения при подготовке в ГИА 2026 года рассказала заведующая методическим кабинетом Городского управления образования Ксения Черебеева.

Школы Абакана находятся на старте государственной итоговой аттестации 2026 года: уже 3 декабря выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение. Это первое важное испытание, от которого зависит допуск к выпускным экзаменам.

Перед коллективами всех школ поставлена задача - обеспечить качественную подготовку выпускников к ГИА-2026.