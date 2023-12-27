Осталась всего пара дней: цены на алкоголь в России вырастут уже с 1 января

Эксперты уверены, что жители страны перейдут на более дешевые напитки, но пить не перестанут.

Алкоголь может заметно вырасти в цене уже с начала 2024 года — до 25%. Причина — в увеличении акцизов, росте цен на материалы и увеличение стоимости логистики. О повышении цен с начала 2024 года уже уведомили производители вина, виски, джина и водки.

Торговые сети уже получили письма от крупных производителей, пишет «Коммерсант». На 7-10% планируют повысить цены производители напитков под брендами «Царская», Barrister, Fowler's, «Белая березка», «Сиббитер» и «Пять озер». Производители объясняют это ростом ставки акциза на 4,9%, ростом цен на спирт на 7% и ожидаемое повышение до 10% к концу года, а также увеличением цен на логистику и компоненты.

В «Фанагории» (производитель вин и крепких напитков) сообщили о повышении с 1 января цен на 7-8%.

Фото: pixabay.com

Остальные пока не афишировали повышение, но наверняка будут следить за рынком.

Импортные алкогольные напитки тоже вырастут в цене. В Simple Group (импортёр вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков) планируют повысить цены на 5-25% в зависимости от бренда. Повышение не будет мгновенным — стоимость будет постепенно увеличиваться к апрелю. На импортные вина увеличиваются пошлины (ставка таможенных пошлин увеличена с 12,5% до 20% для вин из Европы и США), поэтому рост вполне объясним.

Эксперты считают, что потребители при повышении цен более чем на 10-15% будут искать более дешевые альтернативы. Скорее всего, покупать алкоголя меньше не станут, а просто переключатся на менее дорогие бренды.

Фото: pixabay.com

При этом подорожание крепкого алкоголя будет плавным и не критичным. Сначала вырастет цена в небольших магазинах, затем — в крупных сетевых супермаркетах, а также барах и ресторанах.

Помимо этого, с мая 2024 года втрое увеличиваются акцизы на вино и шампанское. Это тоже окажет влияние на цены — получится, что к концу года алкоголь вырастет в цене очень существенно.

Ранее импортеры раскритиковали решение правительства повысить пошлины на импортное вино. Они считают, что заградительное повышение не сыграет в пользу роста продаж российских вин, так как и российские производители тоже поднимут цены. В итоге подорожает всё вино, его станут меньше покупать, а в некоторых случаях люди начнут переключаться с вина на более крепкие напитки.

Иллюстрация: "Блокнот"

И это при том, что растет потребление крепких напитков. В 2022 году на каждого жителя страны пришлось примерно 6,8 литра крепкого — плюс 4% в сравнении с годом ранее. Лидируют по потреблению «северные» регионы — на Сахалине на каждого приходится 11,8 литра в год, в Магаданской области — 11 литров, в Коми — 10,4 литра. Это больше, чем норма безопасного потребления по ВОЗ — до 8 литров в год на душу населения.

Власти страны утвердили ранее Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Потребление алкоголя планируют сократить на 12%, пропагандируя здоровый образ жизни и спорт, а также развивая систему профилактики злоупотребления алкоголем, систему медицинской реабилитации и социальной адаптации для тех, что бросил.

Читатели «Блокнота» считают, что с ростом цен на алкоголь россияне перейдут на напитки более плохого качества.

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Фото: pixabay.com

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