ЦБ назвал самые болезненные санкции

Это заморозка активов частных инвесторов

Заморозка активов частных инвесторов из России - это «очень болезненная тема» в списке санкций, которые были введены против отечественной финансовой системы. Об этом в интервью РБК заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится. Отключение от SWIFT — угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что заморозка резервов стала «очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов». При этом, по словам Набиуллиной, в этой ситуации России помог плавающий курс и жесткие валютные ограничения, принятые весной прошлого года.

Ранее правительство РФ приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. При этом список товаров, которые ввозят по данному принципу, будет уменьшаться.