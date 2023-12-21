В РАН рассказали, почему РФ справляется с санкциями

Все дело в «ловушке большой страны»

Россия справляется с санкциями из-за «ловушки большой страны». Об этом рассказала глава Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской академии наук (РАН) Дарья Ушкалова.

По словам эксперта, когда страна занимает значительную долю на каком-то определенном рынке, ограничения поставок или подобные ожидания приводят к росту цен, которые, в свою очередь, компенсируют снижение объемов. Формальная эффективность ограничений противоречит стратегической эффективности, которая заключается в снижении доходов от экспорта.

В исследовании Ушкаловой отмечается, что из-за подобного эффекта Евросоюзу в какой-то момент пришлось скорректировать санкции, чтобы сократить не только поставки, но и доходы России. Именно поэтому был введен потолок цен на отечественную нефть и газ. Дарья Ушкалова при этом отмечает, что, хоть «ловушка большой страны» по-прежнему продолжает облегчать борьбу с негативным влиянием санкций, эффект от нее постепенно сокращается. Эксперт советует властям РФ проводить активную политику, чтобы расширить рынки сбыта отечественных товаров.

Ранее ЕС согласовал новый 12 пакет санкций против России. Под ограничения, в частности, попала торговля алмазами.