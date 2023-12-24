В США хотят запретить импорт российского урана. К чему это приведет

Сегодня на долю России приходится более 20% ядерного топлива для американских реакторов.

Американская палата представителей одобрила запрет импорта урана из России до 2040 года. Ограничение поддержали и демократы, и республиканцы.

Запрет начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу. Это произойдет, если документ одобрит Конгресс США, а затем подпишет президент Джо Байден. Запрещаются поставки низкообогащенного урана, который произведен на территории РФ или одним из российских предприятий. При этом по спецразрешению российский уран может попадать в Америку вплоть до 2028 года — в случае, если нет других источников поставок.

По данным Министерства энергетики США, Россия поставила почти четверть обогащенного урана, используемого для 93 атомных станций США, что делает её одним из крупнейших иностранных поставщиков в прошлом году.

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«Сегодня на долю России приходится более 20% ядерного топлива для американских реакторов. Только в прошлом году наша промышленность выплатила более 800 миллионов долларов российской государственной корпорации по атомной энергии», — отметила член палаты представителей от Республиканской партии Кэти Макморрис-Роджерс.

По её мнению, зависимость Штатов от российского урана — это «одна из самых насущных угроз безопасности». Именно эту зависимость и хотят искоренять американские политики. По их мнению принятие подобного закона послужит сильным сигналом рынку и поощрит инвестиции, необходимые для восстановления инфраструктуры ядерного топлива в Америке.

Политики также уверены, что пяти лет будет достаточно, чтобы восстановить построить собственные заводы.

«Например, завод по переработке урана в Метрополисе, штат Иллинойс, возобновил работу впервые за многие годы, — отмечает Макморрис-Роджерс — Этот завод сам по себе может удовлетворить внутренние потребности в переработке урана в течение двух лет, но только в том случае, если у них будут гарантии, что дешевое российское топливо не подорвет их бизнес».

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Правда, депутаты не упоминают того, что не везде рады урановым разработкам. Например, как пишет ABC News, некоторые жители переживают, что такие работы могут загрязнить территории, как это случилось в 1979 году на заводе в Черч-Роке, штат Нью Мексико.

Кроме того, развитие своей инфраструктуры — дело не быстрое и очень дорогое. В анализе бюджетного управления Конгресса США уже подсчитали, что законопроект «ограничит доступ к относительно недорогим российским услугам по обогащению и вызовет сбои на рынке ядерного топлива, тем самым повысив среднюю цену топлива для ядерных реакторов США и снизив рентабельность их эксплуатации».

Президент США Джо Байден уже запросил у Конгресса 2,2 млрд долларов на производство обогащенного урана, точнее на «расширение долгосрочных внутренних возможностей по обогащению» для низкообогащенного урана. При этом The New York Times отмечала, что Штатам потребуется более десяти лет, чтобы начать конкурировать с российским «Росатомом».

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По данным управления энергетической информации США (EIA), Россия обеспечивает 24% всего урана для американских ядерных реакторов. Сами Штаты закрывают только 27% всего топлива, остальное — импорт. Также уран американцам поставляют Германия, Великобритания, Нидерланды и другие страны.

Россия также является единственным коммерческим источником специального высокообогащенного реакторного топлива, известного как Haleu, которое необходимо для нового поколения перспективных ядерных реакторов.

В России уже ответили на планы США отказаться от российского обогащенного урана. Зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананский рассказал «Ленте.ру», что не уверен ы том, что законопроект будет принят, так как подобные запреты — это по сути санкции против самих себя.

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Как ранее отмечала газета The Hill, почти половина всех мощностей по переработке урана находятся в России и абсолютно все реакторы США работают на обогащенном уране. Прекращение поставок топлива для АЭС грозит их отключением, ростом стоимости электроэнергии, а также возможным её дефицитом. Ядерная энергия обеспечивает на данный момент почти 20% всей электроэнергии в США.

Ранее стало известно, что пять стран хотят вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики.