Когда Россия будет полностью газифицирована, рассказал глава “Газпрома”

Rомпания планирует увеличить расходы на газификацию в следующем году на 33,5 млрд рублей.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину о сроках полной газификации в стране. Он подтвердил, что это произойдет к 2030 году, а к 2024 году уже будет достигнут показатель в 89% от возможной сетевой газификации.

За 2023 год были улучшены условия жизни в более чем 400 населенных пунктах, а также построены 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов.

Миллер заверил Путина, что задача по 100% газификации в России будет точно выполнена.

Глава «Газпрома» также сообщил, что компания планирует увеличить расходы на газификацию в следующем году. В 2024 году «Газпром» направит 270,3 млрд рублей, что на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

В феврале Путин также объявил о продлении программы бесплатной газификации жилья в регионах, которая будет действовать постоянно для граждан.