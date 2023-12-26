Власти продлят параллельный импорт на 2024 год

Лана Дек 26, 2023 Экономика

Власти продлят параллельный импорт на 2024 год

Но список товаров уменьшится

Правительство России приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом, по словам чиновника, список товаров, которые поставляются в рамках параллельного импорта, будет постепенно сокращаться.

«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — сказал Мантурв.

Механизм параллельного импорта позволяет ввозить продукции без согласия правообладателя. Он действует в России с лета 2023 года, в качестве ответной меры на западные санкции. В этот список входит продукция и материалы иностранных брендов, которые отказались поставлять в РФ свои товары. Сообщалось, что изначально в перечне было около 1,3 тыс. товаров, сейчас список уменьшился до 300.

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