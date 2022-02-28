Меган Маркл и принц Гарри были замечены за ужином с принцессой Евгенией и ее мужем

Пресса так внимательно следит за парой принца Гарри и Меган Маркл, что ни одно их появление не остается незамеченным, пишет 01-news.ru. Поэтому журнал ELLE предоставил фото совместного ужина герцогов Сассекских с принцессой Евгенией и ее мужем Джеком.

Группа друзей стелила постель в ресторане в Лос-Анджелесе. А в СМИ уже ходят слухи, что принц Гарри и Меган Маркл готовы вернуться в королевскую семью, но медленно. Следует отметить, что атмосфера была максимально дружеской, а пары смеялись и обсуждали рождение детей, небрежно попивая белое вино из бокалов.