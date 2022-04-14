В Китае нашли морской грибок, способный эффективно разлагать пластик

Иван Апр 14, 2022 Общество

Группа ученых из Института океанологии Китайской академии наук обнаружила особый морской грибок, способный разлагать пластиковые отходы, пишет splitstoun.ru. С 2016 года группа занимается изучением пластиковых отходов, собранных в море. В одном из образцов была обнаружена колония грибков, способных перерабатывать пластик без вреда для окружающей среды.

Пластическая контракция наступила через 4 месяца. Материал изменил цвет и разрушился. В ходе работы ученые решили вырастить обнаруженный гриб и повысить его эффективность. В оптимальной среде скорость разложения пластиковых отходов увеличилась. Грибы перерабатывают отходы полиуретана за две недели. Благодаря работе ученых пластик разложился на 95%.

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