В Китае нашли морской грибок, способный эффективно разлагать пластик

Группа ученых из Института океанологии Китайской академии наук обнаружила особый морской грибок, способный разлагать пластиковые отходы, пишет splitstoun.ru. С 2016 года группа занимается изучением пластиковых отходов, собранных в море. В одном из образцов была обнаружена колония грибков, способных перерабатывать пластик без вреда для окружающей среды.

Пластическая контракция наступила через 4 месяца. Материал изменил цвет и разрушился. В ходе работы ученые решили вырастить обнаруженный гриб и повысить его эффективность. В оптимальной среде скорость разложения пластиковых отходов увеличилась. Грибы перерабатывают отходы полиуретана за две недели. Благодаря работе ученых пластик разложился на 95%.