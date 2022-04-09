Аврил Лавин выходит замуж в третий раз

Иван Апр 9, 2022 Общество

37-летняя певица Аврил Лавин приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 35-летнего рэпера Мод Сан, пишет sensaysay.ru. Музыкант устроил своей избраннице сюрприз во время их поездки в Париж. Мод Сан встал на колени перед Аврил Лавин рядом с Эйфелевой башней и надел ей на безымянный палец кольцо с камнем в форме сердца.

Исполнительница призналась, что это было самое идеальное и романтичное предложение, о котором она только могла мечтать. Возлюбленная опубликовала серию фотографий с помолвки. Стоит отметить, что этот брак станет третьим для нулевой звезды. В 2006-2009 годах она состояла в официальных отношениях с вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, а в 2013-2015 годах была замужем за вокалистом Nickelback Чадом Крюгером.

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.