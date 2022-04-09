Аврил Лавин выходит замуж в третий раз

37-летняя певица Аврил Лавин приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, 35-летнего рэпера Мод Сан, пишет sensaysay.ru. Музыкант устроил своей избраннице сюрприз во время их поездки в Париж. Мод Сан встал на колени перед Аврил Лавин рядом с Эйфелевой башней и надел ей на безымянный палец кольцо с камнем в форме сердца.

Исполнительница призналась, что это было самое идеальное и романтичное предложение, о котором она только могла мечтать. Возлюбленная опубликовала серию фотографий с помолвки. Стоит отметить, что этот брак станет третьим для нулевой звезды. В 2006-2009 годах она состояла в официальных отношениях с вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, а в 2013-2015 годах была замужем за вокалистом Nickelback Чадом Крюгером.