Басков сообщил, кто довел Началову до трагического конца



Трудные отношения с мужчинами довели артистку Юлию Началову до трагического конца, сообщил певец Николай Басков в программе «Привет, Андрей» на телеканале «Россия».

Басков утверждает, что первый брак Началовой с музыкантом Дмитрием Ланским оказался неудачным для певицы. По его словам, певец издевался над «молодой психикой» Началовой.

«Именно в тот момент Юля уже в молодом возрасте подсела на все те препараты, которые мы, артисты, начинаем принимать, чтобы хорошо выглядеть. Это мочегонные средства, таблетки для похудения. Ей хотелось быть лучше, ей хотелось всегда быть красивой, желанной, любимой, популярной», — сказал Басков.

При этом, по мнению певца, Началова в браке с бывшим футболист московского ЦСКА Евгением Алдониным была счастлива.

Басков высказал мнение, что сильнее всего артистку «подкосила» ситуация с последним возлюбленным, хоккеистом Александром Фроловым. По его словам, он одним из первых узнал о их романе. Однако три года назад пара рассталась и Фролов, как утверждает Басков, решил отсудить у своей бывшей возлюбленной половину квартиры, которую ей оставил Алдонин.

«Зная всю эту историю, зная, что Юля уже находилась в том внутреннем психическом и дискомфортном состоянии, можно сказать, что ее довели. Довели до такого состояния, что она уже не так следила за своим здоровьем», — сказал Басков.

Певец объяснил, что Началова перестала следить за здоровьем, поскольку не хотела показывать, что у нее несть проблемы.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. У нее осталась 12-летняя дочь от брака с Алдониным. Сообщается, что ребенок будет жить с бабушкой и дедушкой по линии матери.



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