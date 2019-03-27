Шнуров поведал, чем планирует заняться после распада «Ленинграда»



Музыкант Сергей Шнуров, который известен как Шнур, сообщил, что после прощального тура группы «Ленинград» планирует заняться живописью.

«Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь», — заявил Шуров в интервью РБК.

По словам лидера «Ленинграда», его картины продаются нормально. Шнуров отметил, что самую дорогую картину он продал за 30 тысяч евро.

Несколько дней назад лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что тур в 2019 году станет для коллектива последним. Артист обратился к своим фанатам, рассказав, что после выступлений в ряде городов «Ленинград» завершит свои гастроли. При этом артист не исключил, что «когда-нибудь» сможет снова собраться с коллективом в тур, однако, по его словам, это случится не скоро.

Напомним, о распаде «Ленинграда» сообщалось еще в декабре 2008 года, однако спустя два года началось возрождение команды. «Ленинград» был создан в 1997 году в Петербурге. Сергей Шнуров является лидером коллектива и авторов большинства песен.

Шнуров также пишет картины, он создает работы в стиле брендреализм, концепцию которого придумал сам. Согласно его идеям, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь брендовыми вещами, сгенерированными искусственно. У Шнурова уже было несколько выставок. Впервые его картины в новом стиле публика увидела в 2006 году. По словам музыканта, почти все его картины были проданы.



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