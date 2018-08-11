Адвокаты Брэда Питта обвинили Анджелину Джоли в клевете



Адвокаты актёра Брэда Питта считают его супругу Анджелину Джоли манипулятором и лгуньей из-за её жалоб на отсутствие должной материальной поддержки, передает TMZ.

По данным портала, за последние два года Питт перечислил своей бывшей возлюбленной более девяти миллионов долларов. Актёр одолжил Джоли восемь миллионов долларов на покупку дома, в котором она сейчас живёт. Кроме того, перевёл более 1,3 миллиона на содержание детей.

Источники портала отмечают, что эти суммы — многим больше, чем изначально оговаривались.

Напомним, ранее адвокат Джоли заявил, что с момента разрыва отношений, около двух лет назад, Питт не выделял ей значительной суммы денег на содержание детей. Также защитник актрисы попросил до конца года развести супругов.



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