Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза

Недавно продюсер попал в неприятную ситуацию. Константин Меладзе был задержан на выезде из Закарпатской области Украины. Как выяснилось, у него возникли проблемы с паспортом, вследствие чего ему запретили въезд в страны Евросоюза.

Константин Меладзе попал в неприятную ситуацию. На днях, по сообщению Государственной миграционной службы Украины, его задержали венгерские пограничники при выезде из одной области. У продюсера изъяли загранпаспорт. Работники поста «Лужники — Берегшурань» посчитали, что штампы, проставленные в документе — фальшивые.

Из-за этого Меладзе развернули и запретили ему въезд в страны Евросоюза до 2020 года. Однако представители продюсера опровергнули эту информацию.

«Они сейчас в студии на записи, и у меня нет таких сведений. Я могу дать вам честное пионерское, что он шестого августа в Венгрию не ездил», — заявила пресс-секретарь продюсера Анастасия Драпеко.

Напомним, в 2015 году Меладзе узаконил отношения с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой. Супруги на протяжении некоторого времени старались не рассказывать о своем браке, и лишь недавно каждый из них понемногу начал немного делиться подробностями личной жизни.

Пара старалась сделать все, чтобы о свадьбе никто не узнал. «Отличная [свадьба]. Утром встали, пошли в мэрию, она была рядом с гостиницей. Нас расписал мэр города, и все. Мы пошли, посидели в ресторане на берегу моря. Шикарно просто. Гуляли, кайфовали… За нами еще все время бегал какой-то итальянский фотограф, мы от него прятались. Это было весьма увлекательно. Мы увиливали от него совершенно блестяще. В результате был один снимок. Ужасный», — как-то вспомнил Меладзе.

Напомним, чувства между Брежневой и Меладзе начали зарождаться еще во времена участия Веры в сексапильном трио. Влюбленные старались скрывать чувства и тайно встречались. Более того, у каждого из них была своя полноценная семья. В связи с этим Брежневу, которая на протяжении нескольких лет выступает в качестве сольной единицы, часто называли «разлучницей». До сих пор Вере приходится выслушивать подобное в свой адрес, однако она старается не реагировать на мнения недоброжелателей.

В этом вопросе внес ясность Константин. Он отметил в одной из телепередач, что никто никого не уводил. «Никто никого из семьи не уводил. Я что, теленок? Как меня вообще можно увести?» — делился продюсер.

В конце 2013 года Меладзе представил широкой публике обновленный состав «ВИА Гры», в которую вошли Миша Романова, Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова. несколько месяцев назад стало известно, что Романова находится в ожидании малыша, поэтому она покинула группу. На смену ей пришла Ольга Меганская, которая практически сразу влилась в новый коллектив. Брат Константина Валерий отметил в недавнем интервью, что с большим удовольствием вернул бы «золотой» состав коллектива, в который, кроме Брежневой, входили Анна Седокова и Надежда Мейхер-Грановская. По словам певца, его брат пишет такие песни, которые могут исполнять и взрослые женщины.



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