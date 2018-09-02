Екатерина Варнава призналась в пластических операциях



Екатерину Варнаву регулярно обвиняют в сильной худобе. Недавно поклонники и вовсе заподозрили юмористку в анорексии. По словам девушки, ее стройная фигура – это результат физических нагрузок. А внешность – отчасти работа пластического хирурга.

«Когда ты начнешь больше зарабатывать, ты тоже начнешь меняться, также как и я», – именно так Екатерина Варнава объяснила в интервью Насте Ивлеевой свою любовь к пластике. По мнению 33-летней юмористки, внешность, которую она сейчас имеет – результат хорошего заработка и стремления к совершенству.

На шоу «Agentgirl» Катя сама завела щекотливую тему, ведь, по ее словам, именно этот вопрос задают чаще всего.

«Их было много! Зарабатывать я начала рано, потому что операции стоят денег. Но, я понимаю, что, как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций ни делала, все равно рано или поздно возраст возьмет свое. Мне 33, а все думают, что 35», – признается Варнава.

Юмористка также призналась, что мечтала бы изменить попу, которой, по ее словам, сейчас просто нет, но Екатерину останавливает возлюбленный. «Я бы, может, и хотела иметь попу, как у Кардашьян, но мой молодой человек сказал, что бросит меня, если у меня будет такая попа!» – заявила Катя.

А вот идеальная фигура – это полностью заслуга Варнавы. «У меня всегда было так: чтобы чего-то достичь, чтобы был результат, мне надо много пахать. Легко — вообще редко кому что дается. Чтобы пахать, я должна быть в форме. Как бы уже не девочка. Я не переношу спортзал, но обожаю танцы! Сколько себя помню, я всегда танцевала. Танцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии! Кто-то любит плавание, кто-то бег – это все сугубо индивидуально. Главное, чтобы вы получали удовольствие, – считает звезда.

К слову, в Сети то и дело появляются видеоролики из прошлого девушки, где можно наглядно увидеть все изменения. Десять лет назад Екатерина играла в КВН, и на тот момент у нее еще не было ни одной пластической операции. Если следовать логике юмористке – работа в «Клубе веселых и находчивых» просто не приносила больших заработков.

Изменившаяся внешность артистки давно привлекает множество хейтеров, правда свое мнение они способны высказывать только в интернете. Среди злостных комментаторов есть и настоящие поклонники творчества Екатерины. Они спокойно и по-доброму относятся к любым изменениям телезвезды, отмечая, что вмешательство хирурга сделало ее более миловидной.



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