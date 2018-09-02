Олег Табаков лишил наследников денег и имущества



У знаменитого актера остался участок в Истринском районе, 3 квартиры, автомобиль и машина-место. Однако, как сообщили СМИ, Антон Табаков и Александра, старшие дети Олега Павловича остались без имущества.

После смерти известного актера, режиссера и художественного руководителя Олега Табакова остро встал вопрос о разделе его имущества. Сначала его семья старалась не поднимать вопрос о том, кому достанется недвижимость и автомобили деятеля кино, так как они сильно переживали утрату. Однако, как сообщили ряд СМИ, в минувший понедельник состоялся визит к нотариусу старших детей Олега Павловича, 58-летнего Антона и 52-летней Александры.

Якобы по завещанию обоим наследникам ничего не досталось. Известно, что у Табакова были непростые отношения с детьми от первого брака. Спустя годы Антон смог простить отца за то, что он ушел из семьи. Однако Александра полностью прервала с ним общение и даже не пришла на похороны.

По различным данным, Табаков владел землей в 30 соток (с домом) в поселке «Кино-1», который находится на берегу реки Истра. Также в его распоряжении был легковой автомобиль «Субару В9 TRIBECA» и три квартиры (площадью 116, 164 и 68 кв. м). Другие активы Табаков переписал на Марину Зудину.

Журналисты связались с Антоном Табаковым, чтобы уточнить детали.

«Я с удивлением узнал, что меня приглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца. Но даже если бы это и было, не считаю возможным эту тему обсуждать в СМИ. Наследство, завещание - это частное дело семьи, и посторонних людей, на мой взгляд, не касается», — заявил Табаков.

Напомним, что у Марины Зудиной и Олега Табакова родились в браке двое детей, 23-летний Павел и 12-летняя Маша. По данным kp.ru, некоторое имущество артиста перейдет именно им. Табаков нередко признавался, как любит Марину, а она всегда поддерживала супруга и до последнего надеялась, что он поправится.

«Что такое любовь? Знаете, когда мы захотели сына, мы просто пошли и сделали его. А вот когда решили завести еще одного ребенка, я работал в Будапеште. Марина Вячеславовна приехала ко мне в Венгрию, расстояние ее не остановило. Любовь — это когда нет сил терпеть разлуку», - так рассуждал Олег Павлович об отношениях с женой в одном из последних телеинтервью.



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